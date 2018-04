Siria - i missili di Usa - Gran Bretagna e Francia sui siti chimici di Assad : Sarebbero oltre cento i missili lanciati da Usa, Francia e Gran Bretagna contro tre siti chimici del regime Siriano, ma "un numero considerevole" sarebbe stato "intercettato e abbattuto" dai sistemi ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Trump : "Missione compiuta" | Gentiloni-May : "Episodio limitato - no escalation" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali". Alle 17 il Consiglio di sicurezza dell'Onu

Siria - laboratori di armi chimiche e depositi : quali sono i siti colpiti dall'attacco di Usa - Francia e Gran Bretagna : laboratori di produzione di armi chimiche e depositi di armi non convenzionali nelle regioni di Damasco e Homs sono, secondo fonti militari occidentali, i tre siti colpiti dall'attacco americano, francese e britannico nella notte in Siria. Fonti Siriane ostili al governo di Damasco riferiscono di altri depositi e centri di ricerca colpiti, mentre il regime Siriano conferma che si tratta di obiettivi nei pressi di Homs e Damasco ma solo in un ...

Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria nella notte. Trump : «Assad mostro». Evitate le basi russe : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di...