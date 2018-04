Usa | Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria nella notte Trump | «Assad mostro»

Il doppio atlantismo. Due linee sull'intervento in Siria : da una parte Usa - Gran Bretagna e Francia - dall'altra asse Italia-Germania : Da una parte Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia , dall'altra Italia e Germania. L'attacco missilistico in Siria ha messo in luce un doppio atlantismo, cioè due visioni differenti dentro l'Alleanza. Se Washington, Londra e Parigi, infatti, sono stati espressione di una linea intervista, passando dalle parole ai fatti, Roma e Berlino si sono tirate fuori dalle operazioni militari.Chi ha provato a tenere compatta l'Alleanza è stato ...

Siria : Il raid di Usa - UK e Francia divide il centro-destra : Nel corso della notte tra il 13 e il 14 aprile 2018, è stato sferrato un attacco dagli USA in stretto collegamento con Londra e Parigi, alla Siria , ad una settimana dall'attacco chimico alla città Siria na di Duma. Il raid in Siria ha diviso la coalizione politica del ' centro-destra ', che vede Matteo Salvini e Giorgia Meloni esporsi online contro l'azione missilistica lanciata contro la Siria . USA, UK e Francia attaccano la Siria : le reazioni che ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Trump : "Missione compiuta" | In corso il Consiglio di Sicurezza Onu : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia : colpiti siti militari a Damasco e Homs . Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: " Trump , May e Macron sono criminali".

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Trump : "Missione compiuta" | Gentiloni-May : "Episodio limitato - no escalation" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia : colpiti siti militari a Damasco e Homs . Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: " Trump , May e Macron sono criminali". Alle 17 il Consiglio di sicurezza dell'Onu

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Trump : “Missione compiuta” | Gentiloni-May : “Episodio limitato - no escalation” : Usa, Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Trump : “Missione compiuta” | Gentiloni-May : “Episodio limitato , no escalation” Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia : colpiti siti militari a Damasco e Homs . Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L’Iran: […]

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia : “Contro le armi chimiche”. Trump : “Missione compiuta”. Putin : “Atto di aggressione”. Convocato il Consiglio di sicurezza Onu : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria . Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siria no Bashar al Assad. Diversa la versione della Russia. E secondo l’ambasciatore americano a Mosca Jon Huntsman, gli ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Trump : "Missione compiuta" | Gentiloni-May : "Episodio limitato - no escalation" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia : colpiti siti militari a Damasco e Homs . Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: " Trump , May e Macron sono criminali". Alle 17 il Consiglio di sicurezza dell'Onu

Siria - laboratori di armi chimiche e depositi : quali sono i siti colpiti dall'attacco di Usa - Francia e Gran Bretagna : laboratori di produzione di armi chimiche e depositi di armi non convenzionali nelle regioni di Damasco e Homs sono, secondo fonti militari occidentali, i tre siti colpiti dall'attacco americano, francese e britannico nella notte in Siria. Fonti Siriane ostili al governo di Damasco riferiscono di altri depositi e centri di ricerca colpiti, mentre il regime Siriano conferma che si tratta di obiettivi nei pressi di Homs e Damasco ma solo in un ...