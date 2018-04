: #Facebook #Zuckerberg al Congresso Usa: 'Pochi usano controlli privacy'. Rimosso Ceo di Cambridge Analytica… - Agenzia_Ansa : #Facebook #Zuckerberg al Congresso Usa: 'Pochi usano controlli privacy'. Rimosso Ceo di Cambridge Analytica… - SkyTG24 : #UltimOra #Zuckerberg al Congresso Usa: diventeremo poliziotti dell'ecosistema #Facebook - SkyTG24 : #UltimOra #Zuckerberg al Congresso #Usa: ho creato io #Facebook, io sono il responsabile -

Prime polemiche negli Usa per la decisione di Trump di sferrare unin Siria senza avere prima un'autorizzazione del.Al coro dei democratici che hanno criticato Trump per aver violato la Costituzione,si sono uniti anche alcuni deputati repubblicani "Assad deve essere ritenuto responsabile per l'uso di armi chimiche contro i civili, ma i bombardamenti senza avallo delsono inaccettabili", ha detto il senatore dem Bob Casey. Proteste davanti alla Casa Bianca con slogan e striscioni: "Basta bombe in Siria".(Di sabato 14 aprile 2018)