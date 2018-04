Underworld Ascendant | Pubblicato il primo Teaser Trailer

Underworld Ascendant : pubblicati un teaser trailer e il secondo video diario di sviluppo : 505 Games e OtherSide Entertainment hanno appena pubblicato due video per Underworld Ascendant, l'RPG in prima persona seguito di Ultima Underworld. I due video, un teaser trailer e il secondo diario di sviluppo, sono utili per avere un assaggio del gameplay del gioco e conoscere alcune delle sfide che il team ha incontrato per "creare una simulazione immersiva".I giocatori nel corso del loro avventura in Underworld Ascendant dovranno ricorrere ...