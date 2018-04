Una petizione per spingere TripAdvisor a boicottare le crudeltà sugli animali

Una petizione contro la violenza a scuola : Sembra ormai senza freni la violenza che imperversa nelle scuole del nostro Paese. violenza esercitata da parte di insegnanti verso i propri alunni (soprattutto nelle scuole d’infanzia) ma anche, in senso opposto, violenza sferrata da molti studenti nei confronti dei propri insegnanti. E quello che fa specie, oltre ovviamente al gesto aberrante in sé, sono […] L'articolo Una petizione contro la violenza a scuola proviene da scuolainforma.

Frizzi - Una petizione per intitolare gli studi Dear di Roma al conduttore scomparso : A due settimane dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi , non finiscono gli attestati di stima per il conduttore. E dopo i funerali in piazza del Popolo cui hanno assistito migliaia di persone e milioni di ...

Una petizione per salvare il cinema all'aperto al Daturi : Quartiere Roma, rissa in mezzo alla strada: quattro denunciati in questura 3 Travolto da un'auto all'ingresso di Lugagnano, è grave 4 Scontro tra un'auto e una moto sulla 45, ferita una donna ...

Reati contro gli animali : AIDAA lancia Una petizione : “Sarà inviata al nuovo presidente del Senato la petizione promossa dall’Associazione Italiana Difesa animali ed Ambiente con la quale si chiede che venga respinto il decreto del governo Gentiloni che aumenta fino a quattro anni il limite della pena per poter chiedere di essere ammessi ai riti alternativi al carcere. Decreto che se fosse approvato di fatto escluderebbe (a meno di somma di pene per altri Reati) il carcere per tutti i ...

A Modica Una petizione per trasmettere in tv il consiglio comunale : Il portavoce del movimento politico Modicano "L'alternativa" annuncia l'avvio di una petizione per trasmettere in diretta i lavori del consiglio

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Marcuzzi silurata? Una petizione contro la conduttrice ma gli ascolti... : Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi sarà silurata? Sul web è nata una petizione contro la conduttrice a favore del ritorno di Simona Ventura, ma...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:05:00 GMT)

The Crown - è nata Una petizione contro Matt Smith pagato più di Claire Foy (Update) : Update: Su Care2 è nata una petizione per spingere Matt Smith e Reed Hastings di Netflix per donare la differenza guadagnata dall'attore rispetto alla collega Claire Foy, al fondo per la difesa per le vittime di abusi e molestie sessuali. Al momento la petizione ha superato le 23 mila firme (virtuali) sulle 25 mila fissate come obiettivo. The Crown, Claire Foy pagata meno di Matt Smith Il titolo è The Crown. La protagonista è la Regina ...

Presidenziali Russia - l'Osce boccia la rielezione di Putin : è mancata Una reale competizione : "Pesano anche le limitazioni alla libertà d'espressione e le pressioni' stabilisce l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa nel suo giudizio finale. Per Vladimir Putin, al quarto mandato, il risultato di questa tornata elettorale rappresenta il miglior risultato della sua storia politica

Brescia - petizione contro cacciatori in classe : “Ipocrisia. Miur intervenga”. Il sindaco : “Caccia è Una passione locale” : È polemica sulle lezioni di caccia promosse dal Consorzio armaioli italiani alla scuola primaria di Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. La notizia dell’ingresso dei cacciatori in classe ha scatenato gli animalisti ma non solo. E se a Gardone – assicura il sindaco Pierangelo Lancelotti – non ci sono state polemiche, in rete in molti si sono mossi firmando una petizione online che chiede al ministero dell’Istruzione e agli assessori ...

Bolzano - la provincia lancia Una petizione contro i lupi : “Sono troppi e aggressivi. L’Europa ci lasci liberi di abbatterli” : L’Alto Adige dà la caccia ai lupi. Per il momento in modo virtuale, attraverso una petizione online lanciata dall’assessore provinciale all’agricoltura, Arnold Schuler, che afferma la necessità di assegnare alla provincia di Bolzano una maggiore autonomia per poter pianificare il numero di animali compatibili con il territorio. Praticamente è la richiesta di avere mano libera, contro i vincoli e le protezioni europee di cui il ...

Bertrand Cantat - niente concerti per l'”assassino” di Marie Trintignant : Una petizione su change.org costringe l’ex leader dei Noir Desir ad annullare date del tour : niente concerti per l’ “assassino” Bertrand Cantat. Dopo una quantità di proteste imponenti in lungo e in largo per tutta la Francia, la rockstar francese ha infine cancellato le date del suo tour estivo. Tutto è nato da una petizione su change.org che ha raccolto oltre 75mila firme e dove si spiegava agli organizzatori del Festival Papillons de nuit, che si tiene a fine maggio in Normandia, dei pericoli di una tale decisione. “Dando spazio a ...

I fan di Fortnite chiedono a gran voce il cross-play tra PS4 e Xbox One : al via Una petizione : Probabilmente il cross-play tra utenti PS4 e Xbox One non sarà mai realizzato ma, ultimamente Phil Spencer, boss di Xbox, si è pronunciato sulla questione, dichiarando di essere favorevole al cross play tra le due piattaforme per quanto riguarda Fortnite.I fan del titolo di Epic stanno richiedendo a gran voce questa possibilità e hanno deciso di far nascere una petizione per fare in modo che il sospirato cross-play venga abilitato in Fortnite. ...

Test di medicina : concessa ripetizione ad Una studentessa ipovedente - : Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una ragazza diciottenne, alla quale durante la prova di ammissione all'università di Palermo era stata negata la possibilità di sostenere l'esame con un Testo ...

Test di medicina : concessa ripetizione ad Una studentessa ipovedente : Test di medicina: concessa ripetizione ad una studentessa ipovedente Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una ragazza diciottenne, alla quale durante la prova di ammissione all'università di Palermo era stata negata la possibilità di sostenere l'esame con un Testo ingrandito nonostante avesse comunicato i suoi problemi di ...