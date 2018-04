Una grande rete da pesca al ponticello del bacino dell' Idume | i cittadini segnalano sui

“Se n’è andata”. Lutto nel cinema italiano. Attrice - showgirl e stella ironica del piccolo e grande schermo. Una vita di successi e dolore : ‘’Ci mancherai…’’ : Nel novembre scorso era stata colpita da un’ischemia, si era ripresa ma oggi si è spenta a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Isabella Biagini, Attrice e showgirl, aveva 74 anni. A dicembre del 2016 dal suo appartamento in un palazzo di via Nomentana era partito un incendio ed era stata soccorsa dai vigili del fuoco. Nata nel 1943 a Roma, il suo vero nome era Concetta Biagini. ...

Lazio - Inzaghi vuole ripartire : "Faremo Una grande prova. Anderson gioca sicuro" : Tutto sul derby per dimenticare la scellerata notte europea. Che, parola di Inzaghi, "non può cancellare gli otto mesi meravigliosi disputati dalla squadra". Alla vigilia del derby contro i ...

Siria - sette anni di guerra per scatenare Una guerra più grande : complimenti : L’Occidente ha trovato la soluzione: bombardare per fermare i bombardamenti. “Attacco contro le armi chimiche”, che finché si moriva di fame, torture, cecchini e bombe convenzionali andava tutto bene. Se fino a ieri gas e veleni erano un dubbio maligno (pazienza i 1.500 civili spezzati dagli spasmi di sarin nel 2013) oggi sono una certezza di cui si conosce perfino lo stoccaggio. “Attacco mirato”, dicono dopo aver giochicchiato col pulsante ...

"Bisogna credere nella Formula E : è Una grande occasione per le città" : Chi pensa che la Formula-E sia un’occasione solo per il Motorsport sbaglia di grosso: a guadagnarci sono anche le città che la ospitano, e non solo in termini di lustro e prestigio ma soprattutto come opportunità per ‘rimettersi in forma’. Ecco perché l’appuntamento di domenica prossima è particolarmente importante per Roma. La pensa così Michela Cerruti, ex pilota automobilistica ...

Inter - senza Candreva Spalletti prepara Una grande sorpresa Video : In casa #Inter la testa è completamente rivolta al match di campionato contro l'#Atalanta, che si giochera' questa sera a Bergamo, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia e valido per l'anticipo della trentaduesima giornata di campionato. Ieri in conferenza stampa il tecnico nerazzurro, Luciano #Spalletti, ha sottolineato l'importanza di questa partita visto che con una vittoria l'Inter si ritroverebbe al terzo posto in classifica a 62, visto che ...

Serie A Chievo - Maran : «Torino? Pronti a fare Una grande gara» : VERONA - La panchina di Rolando Maran traballa. La sfida tra Chievo e Torino sa di prova del nove per l'allenatore. Così il tecnico in conferenza stampa: "La sconfitta con il Napoli brucia ancora, ma ...

L'ultimo souvenir da Venezia : Una bottiglia di acqua del Canal Grande - e non costa poco - : Il negozio in questione si chiama Il Papiro e fa parte di una catena con sede a Firenze e punti vendita in tutto il mondo, da Londra a Palm Beach, da Roma a Malbourne. A Venezia si trova a San Lio, a ...

Casarano - Lecce - - Marathon del Salento : preparativi ad hoc per Una grande edizione : Come consuetudine la Marathon si fa portavoce del formidabile binomio tra sport e promozione turistica come evidenziato nella recente presentazione della manifestazione avvenuta alla chiesa di ...

Il rischio di Una nuova grande guerra in Siria sta rientrando : Dopo i tweet e le minacce dei giorni scorsi, Trump sta cercando un modo per colpire Assad senza far arrabbiare troppo la Russia, che a sua volta sta abbassando i toni The post Il rischio di una nuova grande guerra in Siria sta rientrando appeared first on Il Post.

Nomenclatura ufficiale per Caronte : l’UAI ha approvato i nomi geografici di 12 elementi sulla lUna più grande di Plutone : La toponomastica del sistema di Plutone e delle sue lune si arricchisce di nuovi nomi: l’Unione Astronomica Internazionale (Iau) – l’organismo che, tra i suoi compiti, ha anche quello di designare con nomi appropriati i corpi celesti e le strutture che li caratterizzano (ad esempio, vallate, creste, bacini, ecc…) – ha infatti approvato formalmente gli appellativi assegnati agli elementi individuati sulla superficie di Caronte, il più ...

Una camera per gli ospiti al Grande Fratello 2018 : Grande Fratello 2018 Uno dei grandi dilemmi nella composizione del cast di Grande Fratello 2018 è stato quello legato alla presenza o meno nella casa di concorrenti già noti al pubblico. Alla fine si è optato per una via di mezzo, con buona pace dei puristi del genere che c’è da scommettere potrebbero storcere il naso anche dinnanzi ad un’altra novità di questa quindicesima edizione. La casa di Grande Fratello 2018 sarà dotata di una ...

Giornata del mare e della cultura marinara : oggi si celebra Una risorsa di grande valore culturale - scientifico - ricreativo ed economico : Ricorre oggi, 11 aprile, la “Giornata del mare e della cultura marinara”, finalizzata a sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. La Giornata nazionale è stata introdotta dalle recenti modifiche apportate al Codice della nautica da diporto, riconosciuta così dalla Repubblica ed articolata sulla base di una serie di incontri presso gli istituti scolastici di ogni ordine e ...