Una fondamentale corrente oceanica dell' Atlantico si sta indebolendo

Giornata internazionale del popolo rom - perché è Una data fondamentale : L’8 aprile è una data fondamentale per il popolo romanì. Dopo la fine della seconda guerra mondiale e lo sterminio di rom e sinti da parte dei nazifascisti nacque in Europa un movimento che nel 1971 promosse il primo congresso mondiale, nel quale intellettuali e attivisti rom hanno definito le basi della nostra autodefinizione: non siamo zingari, siamo Rom, cioè uomini, un popolo con una bandiera e un inno. Da quel congresso nacque la Romani ...

Genoa - Bessa : 'Concentrati per Una gara fondamentale' : Daniel Bessa , centrocampista del Genoa , ha parlato a Premium Sport nell'immediata vigilia della sfida tra i suoi e il Cagliari . Queste le sue dichiarazioni: 'Con la SPAL abbiamo fatto una gara particolare, prima in vantaggio, poi il pareggio, comunque abbiamo ...

“Belen Rodriguez è incinta”. Il gossip è esploso e non si parla d’altro. La showgirl aspetta il primo figlio da Andrea Iannone. “Non avevate notato Una cosa fondamentale” : le prove sono varie ma questa vince su tutte. Boom! : La bomba delle bombe è stata sganciata. Volete provare a indovinare di cosa stiamo parlando? Riguarderà il quarto figlio di Michelle Hunziker? No. Però ci siamo vicini. Nel senso che si parla di figli. C’è una super vip della televisione italiana che, a quanto pare, è in dolce attesa. Dai, non resistiamo più: vi diciamo di chi si parla. Beh, ragazzi, stiamo parlando di Belen Rodriguez che sarebbe in dolce attesa di Iannone. Ma dai! Beh, è così. ...

Le nascite sono ai minimi ed ecco Una ragione fondamentale : La scuola pubblica è stata resa quasi universale nel mondo sviluppato. L'istruzione privata ha iniziato il suo lungo percorso di declino fino al punto che alla metà del secolo era portata avanti o ...

“Basta - io mollo”. Don Matteo - l’addio di Una delle figure storiche. La fiction di Rai 1 perde un pezzo fondamentale : “Non ce la faccio più - sono anni che faccio la stessa cosa…”. Sconcerto tra i fan : Sorella d’arte, per ben due volte, in pratica non avrebbe potuto far altro che seguire una strada similare a quella dei suoi famigliari. Parliamo della divertentissima Nathalie Guetta, la famosa Natalina della serie Don Matteo. Eh sì, perché (per chi non lo sapesse) Nathalie, classe 1958 (altezza 170 cm), è la sorella del disc jockey e produttore David Guetta e del giornalista politico Bernard Guetta. All’età di 16 anni lascia la ...

Unieuro - Una vittoria fondamentale verso la salvezza : Una vittoria fondamentale nell'economia del campionato quella centrata dall'Unieuro Forlì a Roseto. I ragazzi di Valli si impongono 85-92 e conquistano due punti vitali verso la salvezza. Una efficace prova corale dei biancorossi, ...

Lutto per Roberto Bolle : “Ha segnato la storia della danza in Italia e nel mondo”. Se ne va Una figura fondamentale nella vita del ballerino più amato di sempre. L’addio commosso di tutto il Paese : Una bruttissima notizia per il mondo della danza Italiano, e non solo: è morta Elisabetta Terabust, tra le più grandi etoile Italiane insieme a Carla Fracci. La notizia ha scosso un po’ tutti, in primis Roberto Bolle. La famosa ballerina è deceduta all’età di 71 anni a Roma: particolare sconcerto, per la sua morte, al Teatro San Carlo di Napoli, dove la Terabust aveva ricoperto il ruolo di direttrice del Corpo di Ballo dal ...