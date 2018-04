Una festa la premiazione dei Campionati triestini FOTO

Pirlo - mio addio sarà Una festa : Parteciperà all'ultima partita di Pirlo tutta la Nazionale campione del Mondo nel 2006 e tanti altri ex compagni di squadra, che saranno annunciati in seguito. All'asta saranno messe alcune magliette ...

Pirlo - mio addio sarà Una festa : ANSA, - MILANO, 12 APR - Andrea Pirlo appenderà le sue scarpe al chiodo dopo ''La Notte del Maestro'', la partita di addio che si terrà a San Siro il prossimo 21 maggio. ''sarà una festa - l'augurio ...

Da EasyJet Una nuova manifestazione di interesse per Alitalia : EasyJet ha presentato "una manifestazione di interesse rivista per un'Alitalia ristrutturata, insieme a una cordata, e coerente con l'attuale strategia di EasyJet in Italia". Lo annuncia la compagnia in una nota in cui si sottolinea che, "considerando il tipo di procedimento, il contenuto di questa manifestazione d'interessa resta riservato". EasyJet precisa, inoltre, che "in questa fase non c'è la certezza che una transazione ...

No Tav - raccontò irruzione di manifestanti nella sede di Una società : giornalista condannato per violazione di domicilio : Quattro mesi di carcere, pena sospesa e non menzione della sentenza. È la condanna stabilita dal tribunale di Torino nei confronti di Davide Falcioni, giornalista di Fanpage che il 24 agosto 2012 aveva seguito alcuni militanti nel corso di una manifestazione di protesta dei No Tav terminata in uno studio di geometri e ingegneri impegnati nelle progettazioni di opere per la Torino-Lione. “Questa condanna è un bavaglio per la stampa – ...

Kylie Jenner : Travis Scott ha speso Una cifra incredibile per la prima festa in famiglia di Stormi : In casa Kardashian Jenner ogni evento è organizzato in grande stile e Travis Scott non ha voluto essere da meno. Il fidanzato di Kylie Jenner e papà di baby Stormi ha organizzato un party per presentare ufficialmente la figlia alla sua famiglia e non ha badato a spese. [arc id=”30ff9308-68b5-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Travis ha fatto preparare per la festa sei sculture floreali: orchidee, rose e ortensie che formano delle nuvole con ...

Bimba muore durante Una festa : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – La Procura di Messina, guidata da Maurizio de Lucia, ha aperto un fascicolo sulla morte di una bambina di 5 anni morta ieri sera, dopo essersi sentita male a una festa. La piccola, figlia di una italiana e un albanese, come ricostruito, stava giocando con altri bambini quando si è sentita male. E’ diventata cianotica e non respirava più. La morte dopo l’arrivo al Policlinico, dove i sanitari hanno ...

Messina : bimba muore durante Una festa - aperta inchiesta : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – La Procura di Messina, guidata da Maurizio de Lucia, ha aperto un fascicolo sulla morte di una bambina di cinque anni morta ieri sera, dopo essersi sentita male a una festa. La piccola, figlia di una italiana e un albanese, come ricostruito, stava giocando con altri bambini quando si è sentita male. E’ diventata cianotica e non respirava più. La morte dopo l’arrivo al Policlinico, dove i sanitari ...

