Una Ferrari quasi perfetta | ora è la favorita

Formula 1 - Hamilton : 'NessUna delusione. Ferrari? Meglio nelle strategie ma non più veloce di noi' : Il campione del mondo della Mercedes , che ha un ritardo di 17 punti in classifica dal tedesco Vettel, è chiamato al riscatto dopo le prime due gare di una stagione che, al momento, sembra aver ...

Ferrari - Raikkonen chiama il meccanico investito : "Ti auguro Una pronta guarigione" : Francesco Cigarini , è lo sfortunato meccanico della Ferrari investito da Kimi Raikkonen durante il Gp del Bahrein, che ha riportato la frattura di tibia e perone. Cigarini in questi due giorni ha ...

Seb-Kimi - prima fila rampante È Una Ferrari stile Mercedes : Per capire la bontà di una monoposto e la prestazione di un fuoriclasse in pole bisogna guardare a chi non è davanti a tutti, a chi la pole ha visto sfuggire via, a chi un fuoriclasse forse è stato ma ...

F1 - GP Bahrein 2018 : analisi qualifiche. Ferrari - Una prima fila da capitalizzare in gara. Decisiva la gestione delle gomme : Un sabato praticamente perfetto per la Ferrari quello del Gran Premio del Bahrein 2018 di Formula Uno. Non solo perchè in qualifica è arrivata la doppietta Sebastian Vettel – Kimi Raikkonen ma, anche, per tante altre ottime notizie che si sono materializzate. La conferma che la SF71H è una vettura performante e pronta a vincere in tutti i circuiti, come la nona posizione di domani in griglia per Lewis Hamilton e, per finire, la ...

Raikkonen : "È Una buona Ferrari". Bottas : "Australia alle spalle" : Finlandesi sotto i riflettori in Bahrain. Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas per motivi diversi sono molto attesi in questa seconda gara del Mondiale. Il ferrarista è stato autore di un buon inizio di ...

F1 - GP Bahrein 2018 : il passo lungo della Ferrari - croce e delizia. Una storia simile alla Mercedes del 2017 : La Ferrari questa scelta l’ha ponderata a lungo nel corso dei mesi autunnali e l’ha presa dopo aver svolto accurate e precise valutazioni: la SF71H avrebbe salutato il passo corto per arrivare a quello lungo, per puntare ulteriormente all’attacco nei confronti della Mercedes. Un cambio netto di filosofia che, nelle idee di tecnici ed ingegneri di Maranello, dovrebbe portare la vettura ad eccellere in un numero maggiore di piste ...

Valentino Rossi prova Una Ferrari - ma la realtà non è come sembra : Quando il marketing genera panico: Valentino Rossi si fa volutamente sorprendere a Maranello e ci mette pure il carico. La Ferrari, infatti, diffonde un video ben fatto con tanto di sorriso furbo e la ...

F1 - GP Australia 2018 : Marko vede Una Mercedes dominante - ma qual è stato il reale distacco a Melbourne con la Ferrari? : “È ora che si sveglino anche a Maranello, credo che inizino a rendersi conto che non riusciranno mai a raggiungere il livello delle power unit Mercedes“. A lanciare la bomba è stato Helmut Marko, consulente della Red Bull e capo del programma di sviluppo piloti. Parole con cui l’austriaco ha spento – o almeno provato a farlo – l’entusiasmo che regna tra i tifosi della Ferrari dopo la vittoria di Sebastian ...

F1 - Mondiale 2018 : il segreto per battere Lewis Hamilton? Una Ferrari a due punte : Il primo weekend del Mondiale 2018 di F1 è andato in archivio e la Ferrari ha iniziato con il piede giusto. La vittoria di Sebastian Vettel ed il terzo posto di Kimi Raikkonen, con Lewis Hamilton nel panino del Cavallino Rampante, sono risultati importanti che danno fiducia alla squadra e motivazione sul tanto lavoro ancora fare. La Rossa, infatti, è apparsa un po’ indietro, dal punto di vista delle prestazioni, rispetto alla Mercedes. ...

F1 Australia - Verstappen : «Le Ferrari sono state solo fortUnate» : MELBOURNE Max Verstappen è stato molto diretto con motorsport.com: ' È stato noioso. Avrei spento la TV '. Il commento del pilota della Red Bull riguarda il Gran Premio di Australia, gara inaugurale ...

F1 - GP Australia 2018 : il borsino e i top e flop della prima gara dell’anno. Ferrari brava e fortUnata - Bottas e Verstappen deludono : Il primo weekend del Mondiale 2018 di F1 è andato in archivio e la Ferrari ha iniziato con il piede giusto. La vittoria di Sebastian Vettel ed il terzo posto di Kimi Raikkonen, con Lewis Hamilton nel panino del Cavallino Rampante, sono risultati importanti che danno fiducia alla squadra e motivazione sul tanto lavoro ancora fare. La Rossa, infatti, è apparsa un po’ indietro, dal punto di vista delle prestazioni, rispetto alla Mercedes. ...

F1 : Vettel beffa Hamilton |Il ferrarista : grande - anche con un po' di fortUna : anche Raikkonen sul podio. Marchionne felice: "Non poteva esserci un inizio migliore, ma ora niente proclami. Dobbiamo continuare a lavorare".

F1 Australia - Arrivabene : «Una vittoria da Ferrari» : MELBOURNE - 'C'è chi parla e chi fa i fatti...La gara è la domenica, i punti si fanno la domenica e noi abbiamo fatto i punti. È una vittoria di squadra e da Ferrari'. Sono le parole di Maurizio ...