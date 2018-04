Un infarto stronca Natasha | simbolo della birreria di Pedavena

Bari - 46enne muore in palestra durante la lezione di spinning : stroncato da un infarto : E' accaduto al Kendro di Triggiano, inutili i tentativi di soccorso. Il pm non ha disposto l'autopsia perchè non ci sono dubbi sulle cause della morte: l'uomo...

Ancona - stroncato da un infarto durante l'elettrocardiogramma : Un lieve malore, a prima vista passeggero. Ma per sicurezza - e nonostante non avesse mai sofferto di cuore - si è sottoposto a un accertamento di routine. La tragedia si è però consumata sulla pedana preposta per l'elettrocardiogramma da sforzo: l'uomo è morto, stroncato da un infarto davanti al medico che lo stava visitando. È successo nell'ospedale Torrette di Ancona. Come racconta il Messaggero, per più di un'ora i medici ...