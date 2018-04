ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora | Macron manovratore tra Usa | Russia e Damasco 14

SPARATORIA FOLLONICA : UN MORTO E DUE FERITI DOPO LITE/ ULTIME NOTIZIE - Vigili del Fuoco a caccia della pistola : FOLLONICA , SPARATORIA in strada per una LITE di vicinato: un MORTO e due FERITI gravi. Le Ultime notizie : il killer è stato fermato DOPO la fuga, le ricerche sono durate un'ora circa(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 22:57:00 GMT)

Libia - “è morto il generale Haftar”/ ULTIME NOTIZIE : attesa conferma - “leggero miglioramento” dopo ricovero : Libia , morto il generale Haftar: la notizia arriva dai media locali ma non ci sarebbe ancora la conferma . Solo oggi si era parlato di un leggero miglioramento dopo il ricovero .(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:34:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : valanga al Crocedomini - tre persone coinvolte. Ricerche in corso : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: valanga al Crocedomini, tre persone coinvolte. Ricerche in corso: una persona è stata estratta viva, ma è grave. Follonica, sparatoria in strada: un morto(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:07:00 GMT)