Udinese | ecco che ne sarà di Oddo

Panchina Udinese - nove sconfitte consecutive : ecco la decisione su Oddo : Panchina Udinese – Nona sconfitta consecutiva per l’Udinese, situazione sempre più delicata dopo il ko contro il Cagliari. La squadra di Oddo passa in vantaggio dopo pochi minuti con Lasagna, risposta dell’altro bomber Pavoletti, nei minuti finali Ceppitelli fa esplodere i padroni di casa, finisce 2-1. La dirigenza ha deciso di confermare ancora Oddo che per adesso non rischia l’esonero, a favorire la decisione anche ...

Cagliari-Udinese - ecco le formazioni ufficiali : La 32^ giornata di Serie A inizia di sabato pomeriggio. Alle 15, infatti, scendono in campo Cagliari e Udinese formazioni ufficiali: Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castán; Faragò, Barella, Cigarini, Padoin, Miangue; Sau, Pavoletti. Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Barak, Balic, Fofana, Adnan; Lopez, Lasagna. L'articolo Cagliari-Udinese, ecco le formazioni ufficiali sembra essere il primo su CalcioWeb.

Udinese-Lazio streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Udinese-Lazio streaming, ecco dove guardare la diretta della partita, continua il programma valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A, di fronte Udinese e Lazio, momento positivo per Inzaghi, discorso opposto per Oddo. Nel match di Serie A si affronteranno Udinese e Lazio in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il ...

Udinese-Fiorentina streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Udinese-Fiorentina streaming, la Serie A di nuovo in campo per il recupero delle partita rinviate. Si preannuncia una partita da brividi quella tra Udinese e Fiorentina, in ricordo del difensore Astori. Nel match di Serie A si affronteranno Udinese e Fiorentina in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per ...

Atalanta-Udinese streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Atalanta-Udinese streaming – Si torna in campo per la giornata del campionato di Serie A dopo la pausa per le Nazionali, interessante match quello tra Atalanta-Udinese. La squadra di Gasperini spera di tornare in corsa per l’Europa League, gli uomini di Oddo sono in difficoltà. Nel match di Serie A si affronteranno Atalanta e Udinese in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto ...

Udinese - Guidolin : “il cucchiaio di Maicosuel? Ecco cosa succede a distanza di anni” : cucchiaio MAICOSUEL – Guidolin è stato un assoluto protagonista della storia dell’Udinese, tra retroscena ed indiscrezioni, Ecco le parole dell’allenatore alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Nel 1993 non ero ancora pronto per debuttare in A ma quella squadra è poi retrocessa, segno che chi mi ha sostituito non ha fatto grandi cose”. Sull’Atalanta di oggi: “ha un tipo di gioco particolare: ...

Atalanta Udinese - streaming e diretta TV. Ecco come vederla : Sarà possibile, inoltre, seguire il match in streaming, tramite il servizio Sky Go, offerto da Sky ed il servizio Premium Play offerto da Mediaset Premium. Queste due piattaforme consentiranno agli ...

Infortunio Jankto - tegola Udinese : ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Jankto – “Jakub Jankto – si legge sul sito dell’Udinese – non prenderà parte alla China Cup prevista dal 22 al 26 marzo con la nazionale della Repubblica Ceca a causa di un lieve trauma contusivo riportato al vasto laterale della coscia destra durante la sfida di domenica scorsa contro il Sassuolo. In accordo con lo staff medico della nazionale ceca Jankto farà rientro a Udine nella giornata di martedì ...

Udinese - Barak : 'Ecco dove giocheremo io e Jankto l'anno prossimo...' : Il centrocampista classe '94 dell'Udinese Antonin Barak ha parlato alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del match di campionato con l'Udinese e ha liquidato così le voci di mercato che riguardano lui e il connazionale Jakub Jankto, calciatore accostato ripetutamente al Milan: ' dove ...

Infortunio Danilo - tegola Udinese : ecco i tempi di recupero : Infortunio Danilo – L’Udinese è reduce dalla sconfitta nella gara di campionato contro la Sampdoria ed in più ha dovuto fare i conti con l’Infortunio del difensore Danilo, il calciatore costretto a saltare alcune partite. “Udinese Calcio informa che oggi il capitano Larangeira Danilo è stato sottoposto ad esami diagnostici strumentali per determinare l’entità dell’Infortunio subito durante la sfida di domenica scorsa ...

Oddo presenta Sampdoria-Udinese : “ho solo due punte - ecco le mie scelte” : Massimo Oddo è pronto e carico per la gara contro la Sampdoria. Il tecnico dell’Udinese ha parlato in conferenza stampa del momento della sua squadra: “Quando sono arrivato ho scelto di cambiare modulo perchè questi giocatori sono adatti per giocare così. Ma non abbiamo ancora assimilato il 3-5-2 alla perfezione, altrimenti le avremmo vinte tutte. Trovare soluzioni dipende dagli interpreti, ognuno ha caratteristiche diverse, a ...

Giampaolo su Sampdoria-Udinese ma non solo : “il caso Zapata? Ecco cos’è successo” : Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è stato protagonista della consueta conferenza stampa pre-partita in casa doriana. Il Doria, domani affronterà un incontro delicato in casa contro l’Udinese di mister Oddo, una squadra che dall’arrivo del neo-tecnico ha infilato una serie di risultati utili davvero eccellente. “Ho rivisto Milan-Samp due volte: lunedì e martedì. L’ho riguardata con staff e calciatori. Dal punto ...

Udinese - Oddo parla del futuro : “rinnovo? Ecco cosa dico” : L’arrivo in panchina di Oddo ha portato la svolta in casa Udinese, adesso il club bianconero si prepara per la gara contro il Torino. Ecco le indicazioni in conferenza stampa: “E’ un avversario durissimo, che guardando la rosa dovrebbe avere almeno 6-7 punti in più. Dopo il cambio di allenatore sta facendo meglio, ha trovato un ottimo equilibrio, siamo consapevoli che affronteremo una squadra forte, ma non ce ne frega niente. ...

