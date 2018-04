Tutto pronto per l' inaugurazione del servizio bar-ristorazione veloce e ristorante della

Cotronei - Tutto pronto per lo show musicale con Cantolautore ed Emilia Brandi : Diteca Centro, è un progetto della Associazione Porta Cenere, co-finanziato dalla Regione Calabria, e prevede la distribuzione di 42 spettacoli in 16 location teatrali delle province di Catanzaro, ...

Napoli : Tutto pronto per l’inaugurazione del primo Book and Bed d’Italia : Seguendo la tendenza giapponese di Tokyo, sull’esempio della libreria-hotel aperta nel 2016, la Mondadori aprirà a Napoli, sul Vomero, in Via Luca Giordano 158, il primo Book and Bed d’Italia. Ess o sarà collocato al terzo piano di Mooks, la libreria che la stessa Mondadori ha inaugurato il 16 marzo 2018, nei locali una volta occupati dalla pasticceria Bellavia.Parlaimo di un luogo unico nel nostro Paese, in cui consultare centinaia di titoli e ...

Formula E - Tutto pronto per l'E-Prix di Roma : ... da un lato porta nel nostro paese un campionato che giunto alla sua quarta edizione sta raccogliendo sempre più consensi e fan in tutto il mondo, dall'altro costituisce l'occasione perfetta per ...

Formula E - Tutto pronto per il GP di Roma : 'E come ECONOMIA' . Come è ovvio, il senso dell'iniziativa ruota anche intorno all'indotto economico che l'evento spera di portare alla città. L'impatto economico su Roma è stimato in 50-60 milioni ...

Ciclismo : Tutto pronto per la seconda tappa del MG Sport Italian Fixed Cup : PMG Sport vuole garantire quello live delle gare con una diretta streaming del Parco Lambro, sicuramente dell'omonimo fiume che l'attraversa. L'impegno sarà anche quello di coinvolgere attraverso la ...

Carlo Conti : Tutto è pronto per il ritorno de La Corrida : 'La Corrida è stato uno degli spettacoli che da bambino amavo di più. Avevo 7 anni, e davanti alla radio m'inorgogliva sentire che, oltre che da Roma, lo trasmettevano anche da Firenze', Continua a ...

Formula E Roma : Tutto pronto per il GP elettrico : Il telaio in fibra è stato fornito da Dallara, principale costruttore al mondo di auto da competizione, insieme all'involucro del pacco batteria che fornisce l'energia al propulsore meccanico. Ogni ...

Formula E - Tutto pronto per il GP : l’Aeronautica militare presente a Roma : L’Aeronautica militare sara’ presente alla prima gara di Formula E a Roma. E’ quanto si legge su Twitter. “Vi aspettiamo al nostro stand promozionale con simulatore volo Eurofighter e postazione meteo per la realizzazione di previsioni live con personale qualificato”. L'articolo Formula E, tutto pronto per il GP: l’Aeronautica militare presente a Roma sembra essere il primo su Meteo Web.

Tutto pronto per il 'Motomemorial Sic Day 2018'" : ... sabato 28 con un percorso nell'entroterra corianese fino a sconfinare a San Marino, la più antica repubblica del mondo, mentre domenica 29 toccherà all'itinerario nella perla verde dell'Adriatico ...

Modica - Tutto pronto per apertura del nuovo Pronto Soccorso : Il commissario dell'Asp di Ragusa, Lucio Ficarra, annuncia che è tutto Pronto per l'apertura del nuovo Pronto Soccorso di Modica.

Bontà e tradizione : Tutto pronto per la sagra del carciofo di Ladispoli : Un fine settimana dedicato alle degustazioni accompagnato da spettacoli musicali e performance teatrali . Quest'anno, ospiti della kermesse dedicata al carciofo, ci sarà anche Fausto Leali che ...

Tutto pronto per 'The Reunion' a Monza : ... grazie alla 'Di Traverso School' di Marco Belli, i partecipanti potranno assaggiare l'emozione del traverso in moto in sella delle SR400, in un ambiente dedicato al mondo Faster Sons.

“Ci siamo!”. Grande fratello Nip 15 - Tutto pronto. Ecco i concorrenti che il 17 aprile varcheranno la porta rossa della famosa casa di Cinecittà : Ci siamo, il Grande fratello 2018 nip, ossia le versione classica del reality senza i vip, è pronto per cominciare. Il 17 aprile Barbara D’Urso tornerà in onda con la quindicesima edizione del noto e storico reality di Canale 5. Dopo tanti rumors sul cast e sui papabili concorrenti che in realtà non saranno del tutto sconosciuti al mondo dello spettacolo, Spy, in edicola da venerdì 6 aprile 2018, ha anticipato i primi cinque ...

Spazio - Missione ExoMars : Tutto pronto per il debutto del TGO - ha raggiunto la sua orbita di posizionamento : tutto pronto per il debutto del Tgo di ExoMars. Il Trace Gas Orbiter ha finalmente raggiunto la sua orbita di posizionamento dopo un anno di aerobraking che ha permesso la riduzione della velocità sfruttando l’attrito dell’atmosfera marziana. Ora – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – l’orbiter si trova a circa 400 chilometri sopra il pianeta rosso in attesa di dare il via alle operazioni scientifiche, fase clou della sua ...