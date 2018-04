Turigliatto | ' Governo Prodi? Un fallimento già scritto; ora serve unità

Blastingnews

(Di sabato 14 aprile 2018) Esattamente dieci anni fa, il 14 aprile 2008, Silvio Berlusconi vinceva le #Elezioni politiche al termine dell'esperienza del, durato poco meno di due anni. Fra i protagonisti di quella stagione politica vi fu Franco, senatore eletto nel 2006 in Rifondazione Comunista, che non condividendo la scelta del suo partito di stare in maggioranza con il resto del centrosinistra, si pose all'opposizione votando più volte in Parlamento contro ai provvedimenti del. Nelle scorse ore ha intervistato in esclusiva, oggi 71enne e fra i principali dirigenti di #sinistra Anticapitalista, una delle formazioni che ha partecipato alla lista elettorale di Potere al Popolo. Vediamo che cosa ci ha detto. '? Ungia'che iniziò la frammentazione di classe lavoratrice e sinistra politica', esattamente ...