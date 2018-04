Tumori | caso talco | J&J condannata a maxi-risarcimento da 117 milioni di dollari

meteoweb.eu

: Tumori: caso talco, J&J condannata a maxi-risarcimento da 117 mln dollari - infoitsalute : Tumori: caso talco, J&J condannata a maxi-risarcimento da 117 mln dollari - aromanel : RT @Ragionevo1Mente: Stasera siamo all'Uva e Menta per parlare di #tumori, #caso è #genetica con @alberto_inga e Fiorenza Soli @UniTrento @… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Sale la ‘stangata‘ per Johnson & Johnson, portata in tribunale negli Usa da Stephen Lanzo, un banchiere del New Jersey convinto di essersi ammalato di tumore dopo 30 anni di uso di. Un tribunale del New Jersey ha condannato J&J e i suoi fornitori a pagare altri 80dia Lanzo, dopo aver già riconosciuto a lui e alla moglie 37dididanni la scorsa settimana. Lanzo aveva fatto causa all’azienda nel 2016, dopo una diagnosi di mesotelioma, malattia legata all’esposizione all’amianto. Ora la corte di Middlesex County ha rincarato la dose, riconoscendo anche i cosiddetti danni punitivi – cioè destinati a punire azioni non etiche o negligenti – e portando così ila 117di, circa 95di euro. Il 70% della somma dovrà essere pagato da J&J, il resto da ...