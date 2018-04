Tumore al pancreas | possibile strategia terapeutica per bloccarne le fonti di energia

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) Per ottenere quellaextra di cui hanno bisogno per la loro crescita incontrollata, le cellule tumorali scompongono alcune delle loro stesse parti, in un processo noto come autofagia. Ora i ricercatori del Lineberger Comprehensive Cancer Center dell’University of North Carolina (UNC) hanno trovato unaper bloccare questo processo in una delle forme di cancro più letale, quello al, così come per eliminare le altreenergetiche del. Il Dott. Channing Der, professore del Dipartimento di Farmacologia della Facoltà di Medicina dell’UNC, ha dichiarato: “Sappiamo che le cellule tumorali hanno un bisogno dimaggiore rispetto alle cellule normali. Ottengono la lorocambiando i normali processi metabolici per generare piùe uno di questi processi è l’autofagia. Fondamentalmente quello che fa una cellula tumorale è ...