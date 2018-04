Trump ha ordinato l' attacco in Siria | esplosioni a Damasco

Siria - stampa : Trump ha ordinato di preparare il ritiro delle truppe : Donald Trump ha ordinato ai capi militari americani di prepararsi al ritiro delle truppe Usa dalla Siria , anche se non ha ancora fissato una data. Lo rivela il Washington Post, citando un alto ...

Siria : Trump ha ordinato di preparare il ritiro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...