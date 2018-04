Trump ha graziato “Scooter” Libby | un ex funzionario della Casa Bianca dei tempi di Bush

ilpost

(Di sabato 14 aprile 2018) Il presidente degli Stati Uniti DonaldhaLewis “Scooter”, un avvocato che fu chief of staff dell’allora vicepresidente Dick Cheney dal 2001 al 2005 e che nel 2007 fu condannato per falsa testimonianza a seguito di un’indagine specialeha“Scooter”, un exdeidicondannato per falsa testimonianza Il Post.