Trump dà il via libera | partito l' attacco contro la Siria | pioggia di missili su Damasco

Trump lancia un tweet prima dei missili : "Russia preparati - arriviamo in Siria" : Mentre cresce la tensione tra Usa e Russia, dirigenti dell'amministrazione Trump discutono con Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune dopo il presunto attacco chimico a Duma, attribuito dall'Occidente a Damasco.

Siria - Trump alla Russia : “Arrivano i missili”. Mosca avvia esercitazioni navali al confine : «La Russia afferma che abbatterà ogni missile che sarà sparato contro la Siria. Preparati Russia, perché arriveranno, belli nuovi e intelligenti», scrive Donald Trump in un tweet con cui risponde al monito della Russia che ha affermato che distruggerà ogni eventuale missile sparato dagli Stati Uniti contro obiettivi in Siria. «Non dovreste essere ...

Donald Trump ha cancellato il suo viaggio in Sudamerica : La Casa Bianca ha fatto sapere in un comunicato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non andrà in Sudamerica, dove avrebbe dovuto partecipare a un incontro a Lima, la capitale del Perù, e dove avrebbe dovuto visitare Bogotà, The post Donald Trump ha cancellato il suo viaggio in Sudamerica appeared first on Il Post.

Trump invia militari al confine con il Mexico : Donald Trump prosegue la sua battaglia contro l’immigrazione e s prepara ad inviare militari al confine con il Mexico per fermare

Trump invia truppe al confine messicano : 1.28 Trump rilancia la sfida sull'immigrazione e annuncia l'invio di militari al confine col Messico per fermare gli immigrati illegali in attesa che venga costruito il muro al confine. "E' un grande passo",dice il presidente Usa, mentre emergono nuove direttive del dipartimento di Giustizia per imporre ai giudici un sistema di quote volte a velocizzare le espulsioni e i rimpatri forzati degli immigrati clandestini.Intanto il Messico ha ...

Trump : truppe Usa via da Siria - è ora : 22.15 "Voglio uscire dalla Siria, è arrivato il momento", "è ora di investire nel nostro Paese". Così il presidente Trump in conferenza stampa congiunta con i presidenti degli Stati Baltici,conferma di voler ritirare le truppe Usa dalla Siria ma segnalando che una decisione "sarà presa presto". Ha poi promesso di dispiegare i militari al confine con il Messico: "Difenderemo il nostro confine finché non avremo il muro",ha detto.Infine: "Potrei ...

Caos Siria - presidente Trump : 'Gli Usa via dal Paese molto presto' : "Usciremo dalla Siria molto presto. Lasciamo che altra gente se ne occupi". Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, ricordando come Washington abbia speso 7mila miliardi di dollari nelle guerre ...