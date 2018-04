Trump | attacco agli stoccaggi chimici in Siria Mosca avverte

Attacco in Siria - le tre mosse di Trump : Non possiamo purificare il mondo dal male. Faremo del nostro meglio per contribuire alla pace nel Medio Oriente. Ma il destino di quella regione e nelle mani dei suoi popoli». Un'ora dop, alle 22 , ...

Trump dà il via libera - partito l'attacco contro la Siria : pioggia di missili su Damasco : "Quelli dietro il raid rivendicano la leadership morale in questo mondo e sbandierano la loro esclusività e unicità", afferma. "E in effetti ci vuole un tipo molto particolare di unicità per ...

Trump ha ordinato l'attacco in Siria - esplosioni a Damasco : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato il bombardamento di alcuni obiettivi militari in Siria in accordo con gli alleati, Francia e Regno Unito. La conferma in diretta in ...

Siria - frena guerra Trump-Assad/ Russia - “attacco chimico messa in scena straniera”. Scontro sanzioni Mosca : Siria, l'attesa di Trump prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Gentiloni e Merkel "con" la Russia, "no interventi armati"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:40:00 GMT)

Siria - marcia indietro di Trump : 'Mai dato tempistiche su possibile attacco' Video : Parziale dietrofront di Donald #Trump riguardo un possibile attacco missilistico contro il regime di Damasco. Tramite un tweet dell’11 aprile, il presidente statunitense aveva avvisato la Russia riguardo l’eventualita' tutt’altro che remota di un’offensiva contro il regime di Assad. Oggi sempre tramite tweet Trump ha smentito di aver mai fornito tempistiche a riguardo. Almeno per ora quindi il pericolo di nuove tensioni sul fronte Siriano sembra ...

Trump si corregge : "mai dato tempistiche su un attacco in Siria" : Gli Stati Uniti non hanno ancora deciso se e quando attaccare la Siria. Almeno per il momento. Lo ha dichiarato via Twitter il Presidente USA Donald Trump , allontanando i timori per un' escalation di ...

Macron : «La Siria ha usato armi chimiche - ne abbiamo le prove» Trump frena sui tempi di un attacco : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

Ue : prove di uso armi chimiche in attacco Duma. Trump : mai reso nota data attacco - anche non ora : Intanto la bandiera del regime siriano sventola sui tetti di Duma, la principale città dell'enclave ribelle della Ghouta orientale. Lo ha reso noto l'esercito russo che oggi ha dichiarato di aver piazzato gli uomini della sua polizia militare nella città per "garantire l'ordine"

Siria - Trump frena su attacco. Merkel si sfila. Macron : «Abbiamo le prove delle colpe di Assad» : Il presidente americano: «Non ho mai detto quando un attacco alla Siria avrebbe avuto luogo. Potrebbe essere molto presto o non così presto». Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco...

Trump : Attacco in Siria? Forse molto presto - forse no : È quanto ha detto alla televisione libanese al-Mayadeen la consigliere politica e per i media del presidente Bashar al Assad, Buthaina Shaaban, aggiungendo che le minacce americane fanno parte di "...

