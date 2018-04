Travaglio al Festival di Perugia | “Berlusconi? Ecco perché continuerà a comandare finché

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 aprile 2018) B come Basta? “Salvo conficcare un paletto di frassino come ai vampiri,Berlusconi avrà un alito di vita”, spiega il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoa margine dell’incontro “B come Basta” per la presentazione del suo libro aldel Giornalismo diin un Teatro Morlacchi pieno. “I poteri occulti non sono una leggenda: lui dimostra fisicamente e quotidianamente cosa sono”, dice. “È evidente che c’è qualcosa che lui sa e noi non sappiamo e che trattiene Salvini dal mandarlo dove avrebbe già dovuto mandarlo da anni” L'articoloaldiavrà vita” proviene da Il Fatto Quotidiano.