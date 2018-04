Trapani | rissa in famiglia sfocia in tentato omicidio | un arresto

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – Unainin un. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a, dove i militari del Comando Compagnia Carabinieri di, del Norm e della Stazione Carabinieri di Borgo Annunziata, hanno tratto in, per il reato die porto abusivo di armi, Melchiorre Nicosia, 64 anni, incensurato. Erano circa le 23 quando presso la locale Centrale Operativa è arrivata la richiesta di intervento per una lite incon feriti. Tempestivamente un equipaggio del nucleo Radiomobile ed uno della Stazione di Borgo Annunziata si sono precipitati sul posto. I militari, dopo aver scortato l’ambulanza verso il pronto soccorso per assicurare alla vittima le cure del caso, hanno raccolto le prime informazioni rese verbalmente dalle persone presenti, in particolare dalla figlia ...