Trapani | rissa in famiglia sfocia in tentato omicidio | un arresto | 2

Trapani : rissa in famiglia sfocia in tentato omicidio - un arresto : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – Una rissa in famiglia sfocia in un tentato omicidio. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Trapani, dove i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Trapani, del Norm e della Stazione Carabinieri di Borgo Annunziata, hanno tratto in arresto, per il reato di tentato omicidio e porto abusivo di armi, Melchiorre Nicosia, 64 anni, incensurato. Erano circa le 23 quando presso la locale Centrale ...