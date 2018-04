Trampolino elastico | Europei 2018 | Cannone e Michelini out in semifinali Tutti i

oasport

: Trampolino elastico Europei 2018: Flavio Cannone e Costanza Michelini in semifinale Ushakov e Makharynskaya al coma… - zazoomnews : Trampolino elastico Europei 2018: Flavio Cannone e Costanza Michelini in semifinale Ushakov e Makharynskaya al coma… - CassaniErmes : Domani inizia l'europeo di trampolino elastico, Junior e Senior per chi fosse curioso qui c'è lo streaming:… - zazoomnews : Trampolino elastico Europei 2018: Hancharou e Hancharova i grandi favoriti a Baku Italia lontana dai vertici -… -

(Di sabato 14 aprile 2018) A Baku (Azerbijan) si sono disputate ledeglidi. I migliori 8 atleti si sono qualificati alle Finali in programma domani.INDIVIDUALE (maschile) – Flaviaconclude in sedicesima posizione con il punteggio di 56.950, la finale a otto era lontana un punto e mezzo, il nostro veterano non poteva fare molto di più. Il francese Allan Morante è al comando della classifica con 60.890 davanti al russo Dmitrii Ushakov (60.675) e al bielorusso Mikita Ilyinkh (59.255). Clamoroso errore del bielorusso Uladzislau Hancharou che non ha portato a termine l’esercizio totalizzando soltanto 12.715. Lotteranno per le medaglie anche il portoghese Diogo Ganchinho (59.005), il tedesco Kyrylo Sonn (58.835), il francese Sebastien Martiny (58.725), il russo Mikhail Melnik (58.695), il polacco Artur Zakrzewski (58.640)....