Tornado Thiene Veneto – 13 04 2018

retemeteoamatori

(Di sabato 14 aprile 2018) Undi intensità F0 e di tipo Landspout si è verificato in data 13-04-in località. Un piccololandspout (cioè generato non da una supercella) ha interessato in mattinata la pianura vicentina versocon piccoli danni al suolo (sollevamento di onduline, coperture eternit). Foto e Video dell’evento