Tornado Thiene Veneto – 13/04/2018 : Un Tornado di intensità F0 e di tipo Landspout si è verificato in data 13-04-2018 in località Thiene Veneto. Un piccolo Tornado landspout (cioè generato non da una supercella) ha interessato in mattinata la pianura vicentina verso Thiene con piccoli danni al suolo (sollevamento di onduline, coperture eternit). Foto e Video dell’evento