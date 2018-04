Torino | Ansaldi | ' L' importante era non perdere'

Torino - Ansaldi : 'Il cammino è lungo' : Cristian Ansaldi , difensore del Torino, è intervenuto prima del match contro l'Hellas Verona. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: 'Il cammino è lungo, dobbiamo prendere tutti i punti possibili iniziando già da oggi. Dobbiamo portare i tre punti a casa'.

Torino-Juventus - Pieri : 'Gol Alex Sandro? C'era fallo su Ansaldi' : TORINO - Polemiche sui social in occasione del gol di Alex Sandro durante Torino-Juventus. Tanti gli interventi dei moviolisti, tra i quali quello di Tiziano Pieri. L'ex arbitro ha sottolineato l'...

Torino-Juventus : Ansaldi “graziato” - fallaccio su Pjanic [FOTO] : Torino-Juventus non è iniziata certo in maniera positiva per la squadra bianconera, con il Pipita Higuain costretto a lasciare il campo per infortunio dopo un contrasto con Sirigu. Poco dopo però anche Pjanic ha rischiato di farsi male a causa di un fallo davvero molto duro di Ansaldi entrato col piede a martello sulla gamba del bosniaco. Incredibile come il direttore di gara Orsato non abbia ammonito il calciatore del Torino reo d’essere ...

Notizie Torino : Ansaldi : “Derby sfida importantissima” : Mancano poche ore all’appuntamento con il derby di Torino e, forse mai come nelle stagioni precedenti, può essere la gara decisiva per gli obiettivi di entrambe le squadre e per l’intero campionato: la Juventus deve inseguire il Napoli, distanziato di un solo punto, ma sulla carta la partita dei partenopei con la Spal non dovrebbe creare tanti problemi, mentre i granata, ancora imbattuti con Mazzarri in panchina, vogliono ...

Torino : Ansaldi - derby partita eccellenza : ANSA, - Torino, 16 FEB - "Non è una partita, il derby è la partita". Christian Ansaldi dimostra di essersi calato nella realtà del Torino, caricando di significati la sfida di domenica contro la ...

Ansaldi avvisa Higuain - Dybala e la Juventus : 'Vogliamo regalare una gioia ai tifosi del Torino' : TORINO - Cristian Ansaldi è uomo di mondo. E' passato dal Newell's, nella sua Argentina, a Rubin Kazan e Zenit in Russia. Poi Atletico Madrid in Spagna, altro transito dallo Zenit, Genoa, nuova tappa a San Pietroburgo, in Liguria, all'...

