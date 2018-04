Topolino cambia e sceglie il carattere per tutti nato grazie a Monza

ilcittadinomb

: “Topolino” cambia grafica e si rinnova - fumettologica : “Topolino” cambia grafica e si rinnova - LuciaDughetti : 'Topolino' cambia grafica e si rinnova - Fumettologica - LuciaDughetti : “Topolino” cambia grafica e si rinnova -

(Di sabato 14 aprile 2018) Poi gli studi di Fisica all'università Statale di Milano e quelli in Economia e Commercio a Bologna. Ho vissuto per un anno a Madrid, poi sono torqui. Perché ha scelto come base? Mi sono ...