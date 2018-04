Terrorismo - espulso 34enne marocchino : diffondeva propaganda jihadista : Secondo quanto sostengono diversi opinionisti ed analisti, l'Italia sta vivendo un forte rischio legato al Terrorismo di matrice islamica. Su ciò, c'è da ricordare che sino ad ora la stessa Italia non è mai stata interessata da attacchi terroristici e ciò per via dell'eccellente lavoro delle forze dell'ordine e di intelligence nazionali. La recente espulsione di un seguace dell'ISIS residente nelle Marche Stando a quanto riportato in un articolo ...

Terrorismo : espulso egiziano : ANSA, - ROMA, 13 APR - Un 28enne egiziano è stato espulso oggi dal territorio nazionale "per motivi di sicurezza dello Stato". Lo fa sapere il Viminale. L'uomo era stato segnalato nell'ambito delle ...

Terrorismo - marocchino espulso dall'Italia : nel telefono aveva video per fabbricare esplosivo : espulso dall'Italia un marocchino di 34 anni residente nelle Marche. L'uomo, espulso con decreto del ministro dell'Interno Marco Minniti per motivi di sicurezza nazionale,...

Terrorismo : espulso marocchino per propaganda Isis : L'uomo, da anni residente nelle Marche sarà rimpatriato per motivi di sicurezza nazionale. Aveva video per comporre esplosivo e testi di propaganda Isis - Un marocchino di 34 anni residente nelle ...

Mame Fily Sall sospettato di Terrorismo : l’ex Verona espulso dall’Italia : Considerato uno dei maggiori talenti della Primavera del Verona, adesso espulso dall’Italia per il protocollo anti-terrorismo. Stiamo parlando di Mame Fily Sall, un giovane ventunenne di origini senegalesi residente a Torrebelvicino (Vicenza). La polizia l’ha definito come “instabile e potenzialmente pericoloso”, il ragazzo è stato accompagnato alla frontiera aerea di Milano Malpensa e ha preso il primo volo per il suo ...

Terrorismo - marocchino espulso. Imam in carcere - aveva inneggiato agli attentatori della strage di Nizza : Un cittadino marocchino è stato espulso dall’Italia “per motivi di sicurezza dello Stato“. Fa sapere il Viminale che si tratta di un 35enne che, detenuto per reati comuni nel carcere di Alessandria, aveva assunto la funzione di Imam, ruolo dal quale è stato poi estromesso a causa delle sue posizioni oltranziste e della sua condotta violenta manifestata nei confronti di altri appartenenti alla sua religione. Per questo motivo le ...

Terrorismo : espulso marocchino : ANSA, - ROMA, 14 MAR - Un cittadino marocchino è stato espulso oggi dal territorio nazionale "per motivi di sicurezza dello Stato". Si tratta, fa sapere il Viminale, di un 35enne emerso all'attenzione ...