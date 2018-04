Terremoto | due scosse nella notte | Marche e Abruzzo tremano ancora

Terremoto Marche - nuova scossa 3.4 : epicentro a due chilometri da Pieve Torina : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 2.00 con epicentro a 2 chilometri da Pieve Torina, in provincia di Macerata dopo quella di ieri. Si tratta della più forte di quattro scosse (considerando solo quelle pari o superiori a magnitudo 2) rilevate dalla mezzanotte nella zona, tra cui un’altra di magnitudo 2.9 all’1.52. Non si segnalano al momento ulteriori danni. Torna, se mai se ne fosse andato, l’incubo Terremoto nel ...

Forti boati nel Cilento - bang sonico di due caccia/ Paura fra la gente : si temeva un Terremoto : Forti boati nel Cilento, bang sonico di due caccia, Paura fra la gente: si temeva un terremoto. E’ successo questa sera, poco dopo le ore 16:00, con due caccia che hanno scortato un aereo(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 21:25:00 GMT)

Due forti boati nel Cilento : la gente teme un Terremoto - ma erano due caccia : di Simone Pierini Paura nel Cilento . Due boati avvertiti nettamente, tanto da spingere le persone a riversarsi in strada. È quanto accaduto intorno alle 16.20 nei cieli del Cilento e del Vallo di ...

Terremoto - due scosse nella notte : paura a L'Aquila : A pochi giorni dall'anniversario del sisma che nella notte tra 5 e 6 aprile 2009 rase al suolo L'Aquila, torna la paura nel capoluogo abruzzese. Due scosse sono state avvertite nella notte dalla popolazione. La prima, alle 3,20, aveva magnitudo 3,9 ed epicentro la frazione di Paganica (circa 7 chilometri ad est dal centro storico). Dopo 10 minuti un altro Terremoto, stavolta di magnitudo pari a 2.In molti si sono riversati nelle strade e molte ...

Due forti boati scuotono le Alpi tra Lombardia - Piemonte e Valle d’Aosta - paura a Milano e Bergamo : psicosi Terremoto - ma è stato un “Boom Sonico” : paura e psicosi terremoto stamattina intorno alle 11:15 tra Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte per due forti boati distintamente avvertiti in modo particolare Bergamo e Provincia, ma anche a Milano, Varese, Como, Biella, Aosta. Oltre ai boati, ha tremato il suolo e in modo particolare sono state avvertite le vibrazioni delle finestre delle abitazioni. In realtà non c’è stata alcuna scossa sismica, ne’ alcuna esplosione nello ...

Terremoto - due nuove scosse in provincia di Macerata : torna la paura : Un Terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato alle 23.48 di ieri con epicentro a Muccia, in provincia di Macerata, ad una profondità di 10 km. Lo riporta l' Invg. La scossa è stata avvertita da ...

Terremoto : due fortissime scosse in Papua Nuova Guinea [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto : due scosse ravvicinate nell’Appennino Tosco Emiliano [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Ancora due forti scosse di Terremoto - grande spavento tra la popolazione : Quella di oggi pomeriggio non è stata l'unica forte scossa che si è verificata nel mondo. A tremare, infatti, è stata anche l'Indonesia , colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 alle 14:34 di oggi. ...

Terremoto - due scosse in provincia di Udine. La più forte alle 9.16. Avvertito anche a Belluno : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore 9.16 in provincia di Udine. Una replica con epicentro poco distante è stata registrata alle...

Terremoto di magnitudo 3.4 a Lipari. Due scosse anche in Francia : Terremoto di magnitudo 3.4 a Lipari. Due scosse anche in Francia Nella notte un sisma è stato registrato davanti all’isola siciliana: non si segnalano danni o feriti. La terra ha tremato anche in territorio francese a poca distanza dal confine con l’Italia. Le scosse di intensità 3 e 3.2 sono state avvertite fino in ...

Terremoto in Messico - precipita elicottero con a bordo ministro Interno : due morti schiacciati : Terremoto in Messico, precipita elicottero con a bordo ministro Interno: due morti schiacciati Due morti in Messico a causa della caduta di un elicottero militare che aveva a bordo il ministro dell’Interno messicano Alfonso Navarrete che stava sorvolando le zone colpite da un tremendo Terremoto che però finora non aveva fatto registrare vittime.Continua a leggere […] L'articolo Terremoto in Messico, precipita elicottero con a bordo ...

Messico - scossa di Terremoto di magnitudo 7.2. Precipita un elicottero durante sopralluogo : due morti : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 17,39 di venerdì 16 febbraio ora locale (00,39 in Italia) nel sudovest del Messico. Secondo i rilevamenti dell’agenzia sismologica statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a 25 km di profondità ed epicentro circa 30 km da San Agustín Chayuco nello Stato di Oaxaca, ma è stata avvertita in tutto il centro e il sud del Paese. Al momento non si sono registrate vittime, ...