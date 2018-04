Terremoto | 7 morti nel crollo di Amatrice | verso la richiesta di giudizio per 6 persone

Terremoto L'AQUILA/ Le cartelle esattoriali della Ue sulle ferite e i morti di un popolo : Secondo la Commissione Ue le tasse sospese per il sisma a imprese e professionisti sono aiuti di Stato. Intanto la città ha rivissuto stanotte il dramma del 2009. FABIO CAPOLLA(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 06:08:00 GMT)TERREMOTO/ Cristo risorge tra umidità, burocrazia e promesse non mantenute, di F. CapollaASSOLTI & INDAGATI/ Bertolaso, Pirozzi e quelle inchieste che sembrano cucite su misura, di F. Capolla

Terremoto in Papua Nuova Guinea : 100 morti - 500 feriti e tremila famiglie sfollate : Il Terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito una settimana fa la regione degli altipiani in Papua Nuova Guinea – a cui sono seguite forti scosse di assestamento, fra cui due ieri di magnitudo 6 – ha provocato oltre 100 morti. A riferirlo è la Croce Rossa Internazionale, che cita dati di autorità provinciali. Le scosse hanno distrutto interi villaggi e infrastrutture nelle remote province di Southern Highlands, Hela, Enga e Western, ...

Forte scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea : 30 morti - caos soccorsi : Il terremoto magnitudo 7.5 che ha colpito nelle prime ore di lunedì la regione centrale degli altipiani in Papua Nuova Guinea ha provocato almeno 30 morti e oltre 300 feriti: al sisma sono seguite oltre 20 potenti repliche, mentre le squadre di soccorso faticano a raggiungere i villaggi colpiti. Aeroporti e ospedali hanno subito gravi danni. Intere famiglie sono rimaste sepolte vive da versanti di colline franati a Mendi, capitale della ...

Terremoto in Messico - cade elicottero durante sopralluogo : 13 morti | : Nessuna vittima per il sisma di magnitudo 7.2 nello Stato di Oaxaca, ma un incidente occorso a un velivolo ha provocato la morte di diverse persone. Salvi il ministro dell'Interno e il governatore che ...

Messico - scossa di Terremoto di magnitudo 7.2. Precipita un elicottero durante sopralluogo : due morti : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 17,39 di venerdì 16 febbraio ora locale (00,39 in Italia) nel sudovest del Messico. Secondo i rilevamenti dell’agenzia sismologica statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a 25 km di profondità ed epicentro circa 30 km da San Agustín Chayuco nello Stato di Oaxaca, ma è stata avvertita in tutto il centro e il sud del Paese. Al momento non si sono registrate vittime, ...

Terremoto Taiwan - è un disastro : 10 morti - 80 dispersi e nuove scosse Video : Continua a salire il numero delle vittime causate dal devastante Terremoto di magnitudo 6.4 [Video]che, il 6 febbraio 2018, ha colpito l'isola di Taiwan. Il sisma, che secondo il centro di calcolo EMSC avrebbe avuto il suo epicentro in mare, a soli 24 chilometri di distanza rispetto alla citta' portuale e turistica di Hualien, ha provocato ingenti danni a strutture e infrastrutture, facendo crollare edifici pubblici e privati, strutture ...