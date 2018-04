Tennis | Masters1000 Montecarlo 2018 | il tabellone degli italiani e il sorteggio degli

oasport

(Di sabato 14 aprile 2018) Il primo Masters 1000 ATP stagionale su terra rossa sta per iniziare: a, “casa” di Rafael Nadal, è stato sorteggiato ilprincipale e domani andranno in scena le prime partite, mentre per quanto riguarda le qualificazioni, le sfide sono iniziate proprio questa mattina. Sono due gli azzurri ammessi di diritto alprincipale: nella parte bassa Fabio Fognini attende al primo turno un qualificato, poi, in caso di vittoria, al secondo il vincente della sfida tra il nipponico Yuichi Sugita ed il tededesco Jan-Lennard Struff, mentre al terzo è allettante l’ipotesi di un incrocio con il numero 3 del seeding, il tedesco Alexander Zverev. Nella parte alta invece Paolo Lorenzi, alla ricerca del successo numero 100 in carriera nel circuito maggiore, chiederà strada all’esordio al serbo Filip Krajinovic, e, in caso di successo, al secondo turno ...