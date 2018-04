Teatro Stabile | chiusura in avanzo nonostante i tagli dei contributi

Teatro : De Poli (Udc) - ministro riveda declassamento Stabile Veneto : Venezia, 13 apr. (AdnKronos) - "Ho chiesto al ministro Franceschini di riesaminare le decisioni assunte dalla Commissione consultiva del Ministero riportando il Teatro Stabile Veneto "Carlo Goldoni" a Teatro nazionale, salvaguardando così la realtà culturale del Veneto e di conseguenza i livelli occ

Teatro : De Poli (Udc) - ministro riveda declassamento Stabile Veneto : Venezia, 13 apr. (AdnKronos) – “Ho chiesto al ministro Franceschini di riesaminare le decisioni assunte dalla Commissione consultiva del Ministero riportando il Teatro Stabile Veneto “Carlo Goldoni” a Teatro nazionale, salvaguardando così la realtà culturale del Veneto e di conseguenza i livelli occupazionali”. Lo rende noto il senatore UDC Antonio De Poli che, ieri, a Palazzo Madama, ha depositato ...

Teatro : assessore Corazzari - difenderemo in tutti i modi lo Stabile del Veneto : Venezia, 3 apr. (AdnKronos) - Si può dequalificare un Teatro Stabile che dal 2014 al 2017 ha aumentato le produzioni del 217% (da 6 a 19), il numero di registi, attori e tecnici scritturati del 139% (da 79 a 189), le giornate recitative del 56% e che ha incrementato gli spettatori del 42%, passando

Teatro : assessore Corazzari - difenderemo in tutti i modi lo Stabile del Veneto (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Se i teatri sono aziende ‘ ha sottolineato il vicepresidente del CdA, Giampiero Beltotto ‘ anch’essi non possono prescindere dai numeri. Ma la Commissione consultiva ha lavorato sui numeri o su altro? Vogliamo semplicemente trasparenza: per questo abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti, per capire i motivi di questa decisione amministrativa, politica e istituzionale che ...

Teatro : assessore Corazzari - difenderemo in tutti i modi lo Stabile del Veneto (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Non lasceremo nulla di intentato: abbiamo chiesto un incontro al Ministro in carica ‘ ha assicurato l’assessore regionale ‘, coinvolgeremo il Parlamento appena eletto e interloquiremo con chiunque sia disposto a entrare nel merito di questa decisione, discutendone con criteri oggettivi e di giustizia”. Corazzari ha ricordato che la legge quadro regionale sulla cultura alla ...

Teatro : assessore Corazzari - difenderemo in tutti i modi lo Stabile del Veneto (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Auspicio, quest’ultimo, espresso anche dal presidente dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) delle Tre Venezie, Franco Oss Noser, che ha attribuito alla norma nazionale, ‘debole e stiracchiata”, la decisione della Commissione ‘che lascia allibiti, non solo nel TriVeneto”. Due gli obiettivi da lui indicati per l’immediato: far sì che siano ...

Teatro : Ruzzante (LeU) - Stabile del Veneto declassato - scelta ministero miope : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) – ‘La scelta del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di non ammettere il Teatro Stabile del Veneto tra i Teatri Nazionali per il triennio 2018-2020 è sbagliata e miope: così il NordEst resta senza Teatri Nazionali. Impossibile pensare, però, che su questa scelta non abbia avuto un peso la drastica riduzione degli investimenti per la cultura da parte della Regione Veneto”. ...

Teatro : assessore Corazzari - da Mibact ‘bocciatura’ immotivata Stabile Veneto : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – ‘La scelta della Commissione Teatro del Mibact di lasciare senza un Teatro Nazionale tutto il Nordest d’Italia è odiosa nel metodo e nel merito. Una decisione che avrebbe dovuto essere basata il più possibile su criteri oggettivi, invece odora molto di politica e appare come un colpo di coda di un apparato romano che non è mai stato amico del Veneto e del Nordest”. Commenta così, ...

Teatro : assessore Corazzari - da Mibact ‘bocciatura’ immotivata Stabile Veneto (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Esprimo grande preoccupazione per il fatto che il declassamento possa mettere a rischio il lavoro di centinaia di maestranze ‘ aggiunge l’assessore ‘ Ma sono certo che, a fronte di questa scomposta decisione della Commissione che nulla ha a che fare con la cultura e con il Teatro, la reputazione del nostro Teatro Stabile sia da reperire nei numeri che lo premiano e non nelle scelte ...

