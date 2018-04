Sviluppo sostenibile per l' Alto Medio Sannio | Lombardi e Veneziale in tour

Festival dello Sviluppo sostenibile 2018 : dal 22 maggio al 7 giugno 2018 centinaia di eventi in tutta Italia : Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 con centinaia di eventi in tutta Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e mobilitare la società Italiana per realizzare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel nostro Paese. L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 180 organizzazioni del mondo economico e sociale, ...

TV - Rai3 : a “Quante Storie” l’obiettivo dello Sviluppo sostenibile del pianeta : La data fissata dall’Onu per raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del pianeta è l’anno 2030. Dalla fame alla povertà, dal clima alle guerre, sono molti i problemi da superare, tanto da far pensare che confidare in un mondo migliore sia solo un’utopia. Ma è davvero così? Se ne parla a “Quante Storie” di lunedì 26 marzo con l’economista e statistico Enrico Giovannini, intervistato da Corrado Augias, in onda alle ...

10 tavoli per 100 anni di Sviluppo sostenibile nel sito Arexpo : mi-lorenteggio.com, Milano, 15 marzo 2018 - L'avvio della realizzazione del Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione nell'area Expo significa la nascita a Milano di un nuovo polo mondiale della ricerca e dei servizi nelle scienze della vita. Un progetto che potrà diventare ...

Nuovi modelli di Sviluppo rurale sostenibile : La Politica Agricola Comune è una delle politiche maggiormente integrate dell'Unione europea. Abbiamo una politica agricola per la quale la Commissione europea ha "imposto", di fatto, assieme all'aumento della competitività e dell'efficienza del sistema agricolo, una maggiore integrazione tra la componente agricola e una più efficace tutela delle risorse naturali e dell'ambiente, dando così forma a Nuovi modelli di ...

Intesa fra GSE e comuni italiani per lo Sviluppo sostenibile : Teleborsa, - I comuni italiani siglano un accordo con il GSE - Gestore dei Servizi Energetici, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile , che si concretizzerà nella ...

Sviluppo sostenibile - al via campagna ASviS. : ... garantire il benessere alla generazione presente e a quelle che verranno e rendere il mondo più sostenibile da tutti i punti di vista: sociale, economico, ambientale", spiega il portavoce dell'ASviS,...

Sviluppo sostenibile - al via campagna ASviS : 'E' urgente innescare quel cambiamento culturale indispensabile affinché i cittadini esigano dalla politica di uscire dalla logica del breve termine per guardare al futuro del Paese, garantire il ...

Legno Energia Nord Ovest - un progetto per lo Sviluppo sostenibile : ... delle importazioni dall'estero del mercato sommerso per attivare un'economia rurale solida e pronta alle sfide del futuro, come gli effetti dei cambiamenti climatici, il contenimento degli incendi e ...