Superbike | GP Spagna 2018 | il programma di sabato 14 aprile Gli orari e come vederlo in

Superbike - GP Spagna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana ad Aragon : Il Mondiale Superbike 2018 è pronto per il suo terzo capitolo. Dopo l’esordio in Australia, e la seconda gara in Thailandia, si arriva in Europa per il Gran Premio di Aragon che ci darà la conferma, o meno, sul fatto che questa stagione sarà decisamente più combattuta rispetto a quanto visto un anno fa. La doppietta di Marco Melandri a Phillip Island, ed i successi di Jonathan Rea e Chaz Davies a Buriram spiegano molto ...