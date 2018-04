Super padroni

vanityfair

(Di sabato 14 aprile 2018) Se lo scandalo Cambridge Analytica, con i profili Facebook tracciati e profilati (240 mila solo in Italia, 87 milioni nel mondo), vi ha fatto perdere fiducia in Facebook, e vi ha fatto sentire osservati, spiati e soprattutto svenduti a fini elettorali o commerciali, potreste non avere torto. Il libro The Four – I, del professore di marketing Scott Galloway (Hoepli, pagg. 394, € 24,90), scritto molto prima dello scandalo delle ultime settimane, aveva ampiamente previsto e spiegato che cosa non va in Facebook, azienda ormai troppo grande e presente nelle nostre vite per essere considerata solo un social network. Se è vero che il social di Mark Zuckerberg (sotto) ha certamente migliorato la comunicazione tra persone ed è «il maggior successo della storia» – visto che in meno di dieci anni ha raccolto più di due miliardi e mezzo di utenti (tanti quanti sono i cristiani ...