Super Ferrari | Vettel in pole davanti a Raikkonen

F1 - Gp Cina : Ferrari Super - Vettel in pole e Raikkonen secondo : SHANGHAI - Una prima fila ancora targata Ferrari. Come in Bahrain , anche a Shanghai - sede del terzo Gp della stagione - sono le Rosse a fare la voce grossa in qualifica. Sebastian Vettel, vincitore ...

Ferrari Super nelle libere : Ferrari al comando nelle seconde libere del Gp del Bahrain. Kimi Raikkonen ha staccato il miglior tempo in 1'29''817 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel , +0,011, . Dietro le due Mercedes ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari : “La risonanza per decidere verso le Olimpiadi 2020. Ho sofferto di disturbi alimentari - li ho Superati” : Vanessa Ferrari è nel pieno della riabilitazione e prova a guardare con ottimismo al futuro. La Campionessa del Mondo 2006 ha rilasciato un’intervista a Vero soffermandosi sull’alimentazione e sul suo futuro. “Negli anni ho imparato a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata e adesso ho raggiunto un equilibrio. Cerco di non negarmi nulla, ma nemmeno di mangiare troppo poco. Non esagero ed evito le abbuffate. Non ...

Ferrari - fa il giro della Rete il video della Supercar 'silenziosa' a Fiorano : A regime farà il 10% delle vendite Ferrari nel mondo e avrà un feeling di guida all'altezza'. Affermazioni che, visti i tempi di sviluppo del prodotto, troverebbero un'ulteriore riscontro nel filmato ...

F1 - risultato e classifica GP Australia 2018 : G-LORIA FERRARI! Sebastian Vettel Superlativo - battuto Hamilton! Sul podio anche Raikkonen! : G-LORIA FERRARI! Straordinaria vittoria di Sebastian Vettel e della Ferrari nel primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1. Sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne (Australia), il tedesco bissa il successo dell’anno scorso al termine di una gara in cui la strategia ha fatto la differenza nei confronti di Lewis Hamilton (Mercedes), giunto secondo. A coronare il trionfo del Cavallino Rampante, il terzo posto di Kimi Raikkonen a ...

Via al mondiale di F1 2018. Super Hamilton conquista la pole in Australia - poi le Ferrari : Ci siamo, è iniziato il mondale di Formula 1 e in Australia si riparte con Hamilton davanti a tutti. Il campione del mondo della Mercedes conquista la sua settima pole position all'Albert Park Circuit di Melbourne, la numero 73 in carriera con un Super giro 1'21'164. Dietro al pilota inglese, con un distacco di 0'...

Formula 1 2018 - GP Australia. Hamilton pole da Superman - Ferrari non spaventarti : Rispetto alla situazione dello scorso anno a Melbourne, in casa Ferrari ci sono due le variabili: 1, In prima fila non c'è Vettel, ma Raikkonen, che non la prendeva, in Australia, dal 2007, quando poi ...

Se la Supercar sequestrata finisce dallo sfasciacarrozze - il video che farà sanguinare il cuore ai ferraristi : “Questa è la mia Ferrari, la polizia l’ha demolita illegalmente!!”. Così Zahid Khan, cittadino britannico, sui social network accompagna il video della demolizione della sua Ferrari 458 spieder: “La mia auto era assicurata, ne ero il proprietario, la hanno rimossa senza avvisare me o i miei legali”. Insomma, il proprietario lamenta di aver subito un’ingiustizia e di non aver avuto la possibilità di difendersi. ...

Vettel record più Super Raikkonen - ma la Ferrari non sa se sorridere : Formula 1, chiusi i test: Rosse con i migliori tempi, però la Mercedes non ha mai spinto La Ferrari chiude con una doppietta: il record sul giro di Vettel e il 2º miglior tempo di Raikkonen nell'...

Ferrari - Marchionne : 'Con il Suv Supereremo 10mila unità l'anno. La prima ibrida entro il 2019' : GINEVRA - Con la produzione del Suv, Ferrari andrà a una produzione di 'oltre 10mila' unità. Questo numero sarà raggiunto 'anche grazie alla gamma Gt che...

Ferrari - McLaren e Porsche : tridente di Supercar a Ginevra : Il nuovo sistema utilizza per la prima volta al mondo un canale di controllo gestito da software Ferrari basato sulla pressione inviata alle pinze freno. Infine uno sguardo all'estetica, che in una ...

Salone di Ginevra : Supercar show con Ferrari - McLaren e Porsche : Il nuovo sistema utilizza per la prima volta al mondo un canale di controllo gestito da software Ferrari basato sulla pressione inviata alle pinze freno. Infine uno sguardo all'estetica, che in una ...

Telegiornaliste - è di Paola Ferrari il seno più bello : Superate Diletta Leotta e Ilaria D’Amico : 1/17 ...

Ferrari GTC4 "Azzurra" - ecco la nuova Supercar di Lapo Elkann : Con questo modello abbiamo unito, ancora una volta, i l mondo della moda, del design e dell'arte a quello dell'automobile ". Non a caso, a conferma della sua predilezione per questo abbinamento, Lapo ...