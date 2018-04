STRANI STUDENTI L' 82enne Italo e Giada | il cuore anche quando sbaglia cerca sempre il

ilsussidiario

(Di sabato 14 aprile 2018)Spinelli, 82 anni, meccanico in pensione, sì è laureato in filosofia per saperne di più sul destino della moglie morta. Il destino non ci "molla". LUCA MANES(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:08:00 GMT)SCUOLA/ Studentessa si uccide perché non ha finito gli esami: chi ci salva dall'errore di Erode?, di M. LeonardiSCUOLA/ Finge la laurea, poi si suicida:il falso "io" non dà scampo, di L. Campagner