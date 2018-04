Stati Uniti | Francia e Regno Unito hanno attaccato obiettivi militari in Siria

Stati Uniti - Gran Bretagna e Francia lanciano rappresaglia in Siria : decine di missili contro tre basi di Assad : New York - Gli Stati Uniti, assieme a Francia e Gran Bretagna, hanno fatto scattare nella notte americana la rappresaglia militare contro il regime Siriano per l'uso di armi chimiche...

Gli Stati Uniti dicono che molto probabilmente l’attacco chimico a Douma è stato compiuto da Assad : Nel corso di una conferenza stampa, la portavoce dell’amministrazione statunitense Sarah Sanders ha detto che molto probabilmente l’attacco chimico compiuto il 7 aprile a Douma, in Siria, è stato compiuto dalle forze del dittatore siriano Bashar al Assad. «Possiamo dire con grande The post Gli Stati Uniti dicono che molto probabilmente l’attacco chimico a Douma è stato compiuto da Assad appeared first on Il Post.

Stati Uniti contro Cina : una guerra commerciale improbabile : All'inizio di quest'anno, il vice premier cinese Liu He ha suggerito a Davos che l'economia cinese sarà più aperta ai beni e servizi provenienti dall'estero e che le regole cambieranno in modo da ...

Amichevoli azzurre con Ucraina e Stati Uniti : La Figc, in accordo con la Uefa, ha ufficializzato la disputa di due gare Amichevoli della Nazionale contro Ucraina e Stati Uniti. Gli incontri sono inseriti nel calendario internazionale in ...

Stati Uniti - ritrovato un quadro di Chagall rubato 30 anni fa - : La tela, intitolata "Otello e Desdemona", è rimasta nascosta per anni in una soffitta del Marylan perché il ricettatore non è mai riuscito a piazzarla

Coachella : 10 curiosità da sapere sul festival musicale più cool degli Stati Uniti : L’edizione 2018 del Coachella è alle porte! Nei weekend del 13-15 aprile e 20-22 aprile a Indio in California si esibirà il meglio della scena musicale internazionale: da Beyoncé a Eminem, passando per Cardi B. via GIPHY A poche ore dall’inizio di una nuova, memorabile edizione, noi di MTV abbiamo raccolto nel video che trovi qui sotto 10 curiosità che forse non sapevi sul Coachella. Take a look! [arc ...

Siria - sale la tensione tra Stati Uniti e Russia : Non è chiaro ancora cosa accadrà dopo il sospetto uso di armi chimiche sui civili a Douma, in Siria. Per gli Stati Uniti tutte le opzioni sono sul tavolo, non solo la risposta miliare. La portavoce della Casa bianca, Sarah Sanders, ha riferito che non è stata presa una decisione definitiva rispetto a un risposta militare, ma ha anche detto che gli Stati Uniti ritengono la Russia complice di quanto accaduto. Invece non poteva essere più esplicito ...

Stati Uniti - in aumento a sorpresa le scorte settimanali di greggio : Teleborsa, - Crescono inaspettatamente le scorte di greggio negli USA nella settimana conclusa al 6 Aprile. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio sono ...

Così la scienza e la tecnologia possono unire Italia e Stati Uniti : La scienza è stata un fattore determinante nel forgiare questo straordinario legame e certamente continuerà a coltivarlo". Al saluto introduttivo dell'Ambasciatore Varricchio è seguito l'intervento ...

Stati Uniti ed Europa sfidano la Russia nei cieli della Siria : Vladimir Putin non vuole cedere, ma europei e americani non vogliono lasciare mano libera a Bashar al Assad. Il rischio è quello di uno scontro militare diretto. Leggi

Mark Zuckerberg - scandalo Facebook : il fondatore compare davanti al Senato degli Stati Uniti - : Il fondatore di Facebook è stato chiamato a rispondere alle diverse domande da parte di 44 Senatori sia democratici che repubblicani, una sorta di interrogatorio trasmessa in diretta streaming. Mark ...

MAI Stati Uniti - RAI MOVIE/ Info streaming e trama del film di Carlo Vanzina (oggi - 10 aprile 2018) : Mai STATI UNITI, il film in onda su Rai MOVIE oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: Anna Foglietta, Daniela Piperno e Ambra Angiolini, alla regia Carlo Vanzina. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:43:00 GMT)