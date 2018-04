Spider-Man : Nuovi dettagli sulla città : Tramite Game Informer siamo venuti a conoscenza di Nuovi e interessanti dettagli per lo Spider-Man di Insomniac Games, e vogliamo condividerli con voi, ricordandovi che il gioco è atteso in esclusiva PS4 per Settembre. Una città viva e dinamica Di seguito vi riportiamo le nuove informazioni diffuse dalla nota redazione statunitense: Le strade della città sono molto affollate, ogni persona è ...

Come funziona il combattimento di Spider-Man? Ce lo spiega Insomniac Games : Spider-Man si propone Come la grande esclusiva PS4 della seconda metà di questo 2018, un progetto che ha il non facile compito di dimostrare Come nel mondo dei videogiochi ci sia spazio per un grandissimo titolo dedicato all'Uomo Ragno. Insomniac Games proverà a fare per Spider-Man ciò che Rocksteady ha fatto per Batman grazie alla serie Arkham.Il gioco sembra in effetti avere dei punti in comune con i titoli dedicati all'Uomo Pipistrello e uno ...

Uno dei bonus pre order di Spider-Man PS4 è a tema Avengers : Infinity War : Spider-Man per PS4 uscirà nel mese di settembre, è stato svelato recentemente dal coverage ufficiale di Game Informer insieme a tanti dettagli su trama e gameplay della nuova esclusiva Sony. In seguito sono state mostrate le edizioni speciali e anche i bonus pre order del gioco in sviluppo presso Insomniac Games, ma in queste ore il publisher ne ha svelato un altro che farà gongolare tutti i fan che attendono Avengers: Infinity War. Uno dei ...

Spider-Man : Iron Spider rivelato come secondo pre-order bonus del gioco : Chi è impaziente di mettere le mani sulla nuova avventura di Spidey in uscita a settembre di qeust'anno per PS4 avrà senz'altro preordinato il gioco.Ebbene, riporta Dualshockers, coloro che preordinano Spider-Man otterranno tra fantastici out-fit in game per il celebre supereroe.Quando il gioco è stato annunciato si conosceva solo uno di questi tre bonus, l'abito Spider-punk. Ora invece, un paio di settimane dopo, come rivelato in un video ...

Alle 21 in diretta con Eurolive : Welcome Back Spyro - Q&A - Spider-Man e non solo : Torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento o di ciò che più vi incuriosisce dei prossimi mesi di questo 2018 videoludico.Torna Eurolive, con una diretta come sempre focalizzata sulle uscite del momento e su ciò che il nostro medium preferito ci sta riservando in questi ...

'Le scarpe di Spiderman sono da maschio' : ma l'esempio di una bambina di due anni cancella le differenze di genere : ... non si aspetterà una parità di trattamento nel mondo'. Per ora, Target non ha ancora risposto alle critiche di Qasim. Ma il papà ha trovato comunque un modo di far felice la sua bambina: in un video,...

Alle 21 in diretta con Eurolive : Welcome Back Spyro - Q&A - Spider-Man e non solo : Torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento o di ciò che più vi incuriosisce dei prossimi mesi di questo 2018 videoludico.Torna Eurolive, con una diretta come sempre focalizzata sulle uscite del momento e su ciò che il nostro medium preferito ci sta riservando in questi ...

Spider-Man per PS4 sarà collegato al gioco degli Avengers di Square Enix? : Attualmente il panorama videoludico si prepara a sfornare ben due videogiochi targati Marvel: uno è un progetto ancora in grande divenire, di cui abbiamo avuto soltanto l'annuncio e non conosciamo neanche il gameplay; parliamo ovviamente del gioco ispirato agli Avengers annunciato da Square Enix, mentre il secondo è decisamente più concreto e uscirà nella seconda metà del 2018. Ci riferiamo allo Spider-Man di Insomniac Games: questi due giochi ...

Spider-Man : Insomniac Games spiega la scelta dei 30fps per la versione PS4 Pro : Gli ultimi giorni hanno visto come assoluto protagonista Spider-Man di Insomniac Games. Lo studio ha finalmente comunicato la data di lancio dell'esclusiva PS4 e ha condiviso moltissimi dettagli, rendendo più chiaro ai giocatori cosa devono aspettarsi dal gioco.Tra le numerose informazioni comparse in rete ultimamente, Insomniac ha parlato anche della versione PS4 Pro: a quanto pare, sulla console premium di Sony il titolo girerà a 30fps. I fan, ...

Spider-Man troppo scriptato e con troppi QTE? Insomniac Games risponde alla critica : Recentemente vi abbiamo parlato del sistema di movimento e spostamento con le ragnatele e della cura certosina che Insomniac Games ha riposto nella creazione di questo particolare aspetto di Spider-Man. In questa notizia non ci concentriamo su una caratteristica presentata dagli sviluppatori ma su una critica che probabilmente ha sfiorato la mente di non pochi appassionati che hanno dato un'occhiata ai primi trailer e filmati del gioco.Un utente ...

Spider-Man spingerà al massimo PS4 Pro - ma ad un “prezzo” : Insieme a God of War e Detroit Become Human, che usciranno nel corso della primavera del 2018, Spider-Man è l'altra grande release in esclusiva PlayStation 4 prevista per quest'anno, e i giocatori non stanno nella pelle in vista dell'arrivo dell'Uomo Ragno sull'ammiraglia Sony. Pare che la creatura di Insomniac Games sarà una vera "bestia" su PS4 Pro, ma a un piccolo prezzo da pagare in termini di frame rate e memoria su disco. Tramite il ...

Nuove informazioni su Spider-Man e gameplay di Peter Parker - parlano gli sviluppatori : Dopo l'ultima rivelazione di alcuni giorni fa, Insomniac Games ha fornito interessanti frammenti di informazioni sul suo imminente Spider-Man su Twitter. Piccole informazioni che siamo riusciti a ricostruire. I giocatori a quanto pare saranno in grado di controllare Peter Parker in determinati punti della storia. Ma quanti saranno questi momenti? Insomniac ha risposto che saranno "tanti" e questa per noi è una buona notizia. Si apprende che ...

Alla scoperta degli spostamenti con le ragnatele di Spider-Man in un nuovo imperdibile video : In un gioco dedicato all'arrampicamuri più famoso del mondo dei supereroi non si può che porre particolare cura nel sistema di movimento dell'eroe. Azzeccare l'agilità e le incredibili capacità di spostamento dell'Uomo Ragno è fondamentale per la buona riuscita di un gioco dedicato all'eroe e Insomniac Games si è impegnata duramente per fare centro all'interno di Spider-Man.Pare proprio che le parole d'ordine per la realizzazione del sistema di ...

La fisica e la complessità delle ragnatele di Spider-Man PS4 spiegata dagli sviluppatori : Inutile dirlo, nel gameplay di Spider-Man per PlayStation 4 di Insomniac Games la feature dello "sparare" ragnatele sarà un elemento fondante, trattandosi di uno dei tratti caratteristici dell'Uomo Ragno in ogni sua incarnazione mediale. Il recente coverage di Game Informer, che ha svelato la data di uscita della nuova esclusiva Sony insieme a nuove informazioni su trama e giocabilità, ha svelato anche come gli sviluppatori hanno approcciato la ...