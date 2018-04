Speciale TG5 su Vasco Rossi sabato 14 aprile su Canale5 | da Modena Park al nuovo tour

optimaitalia

: Speciale #TG5 su @VascoRossi in onda sabato 14 aprile su #Canale5 dopo #Amici, da #ModenaPark al nuovo tour 2018 ne… - OptiMagazine : Speciale #TG5 su @VascoRossi in onda sabato 14 aprile su #Canale5 dopo #Amici, da #ModenaPark al nuovo tour 2018 ne… - VitaGianluca : Video TG5: La storia infinita di Vasco a Speciale Tg5 - SERVIZI | MEDIASET ON DEMAND - giux65 : RT @cjmimun: E stasera un Vasco in grande forma a speciale tg5 con SUSANNA Galeazzi -

(Di sabato 14 aprile 2018) Dopo quasi 10 mesi dal successo di, l'avventura del Blasco di fronte a 225mila persone torna protagonista in tv con unoTG5 su, in onda sull'ammiraglia Mediaset14in terza serata, dopo la conclusione di Amici di Maria De Filippi.Il rocker di Zocca è stato intervistato da Susanna Galeazzi per questoprodotto dalla redazione del telegiornale didiretto da Clemente J. Minun, per raccontare l'ultimo anno che l'ha visto assoluta protagonista della musica italiana e recordman a livello mondiale.Col trionfale concerto dilo scorso primo luglio, il rocker non solo ha festeggiato quarant'anni di onorata carriera nella sua terra, ma ha anche infranto il record assoluto di presenze per un concerto, facendo il suo ingresso nel Guinness dei Primati. Al live diè seguito anche un evento nei cinema ...