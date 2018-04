Spari in un appartamento a Milano

calcioweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018), 14 apr. (Adnkronos) – Due uomini di origine romena sono stati colpiti con una serie di colpi di pistola mentre si trovavano nella loro casa, a. L’aggressione è avvenuta questa mattina, intorno alle 7,45, probabilmente ad opera di un italiano che i carabinieri stanno ancora cercando. Le due vittime erano sveglie, uno dei due è stato ferito al torace ed è stato portato dal 118 in condizioni molto gravi al Niguarda; l’altro è stato ferito alla testa, ma di striscio, per cui è stato ricoverato in codice giallo. Ancora ignoti i motivi della sparatoria. L'articoloin unsembra essere il primo su CalcioWeb.