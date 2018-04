: #News #Sparatoria Follonica: omicida confessa - CybFeed : #News #Sparatoria Follonica: omicida confessa - TgrRaiToscana : Nel tg 19:35 Raffaele Papa ha confessato di essere l'autore della sparatoria di #Follonica, con un morto e 2 feriti… - rep_firenze : Follonica, sparatoria dopo una lite: un morto. Confessa l'omicida [news aggiornata alle 17:48] -

"Sono stato io". Sono le uniche parole pronunciate di fronte al pm Melchionna di Raffaele Papa, 29 anni, che nel pomeriggio di ieri ha sparato con una pistola a due fratelli, uccidendone uno e ferendo l'altro oltre a una donna che passava in quel momento in via Matteotti a(Grosseto). L'uomo non ha aggiunto altri particolari alla sua confessione. "Non me li ricordo", ha detto agli inquirenti.(Di sabato 14 aprile 2018)