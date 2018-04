Sparatoria a Follonica - omicida confessa : “Sono stato io” : confessa Raffaele Papa, il 29enne che ieri ha sparato per una lite contro due fratelli, uccidendone uno e ferendo gravemente l'altro: "Sono stato io, ma non ricordo altri particolari".Continua a leggere

Sparatoria di Follonica - la vittima era un albergatore 42enne : Follonica , Grosseto, , 13 aprile 2018 - E' un albergatore di Grosseto la vittima della Sparatoria accaduta in via Matteotti a Follonica nel primo pomeriggio di venerdì 13 aprile. Si tratta di ...

Sparatoria mortale di Follonica - preso l'aggressore - fuggiva verso Grosseto : Grosseto, 13 aprile 2018 - E' stato catturato l'uomo che ha sparato in una strada di Follonica uccidendo una persona e ferendone gravemente altre due. Si tratta di un commerciante . Si indaga sul ...

Follonica - Sparatoria in strada : morto un 42enne - arrestato il killer. «Lite per vicinato» - feriti due passanti : Spari e caos in strada a Follonica, nel grossetano, dove un uomo di 42 anni, Salvatore De Simone, albergatore titolare dell'Hotel Stella, è morto e altre due persone sarebbero rimaste...

