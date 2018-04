“Spacefood” di AndreaCoco | viaggio nel cibo del futuro

romadailynews

(Di sabato 14 aprile 2018)dineldel– Ilè una cosa seria, per questo è un tema che va affrontato con l’unica arma seria di cui l’uomo è dotato: l’umorismo. Senza umorismo, è il regno della noia. Se a tavola non si ride, si digerisce male, va tutto per traverso. Ecco perché bisogna accogliere con allegri squilli di tromba questo, un romanzo, anzi tre al prezzo di uno, di fantascienza umoristica scritto da Andrea Coco per affrontare il delicatissimo tema deldel, nel nostro e negli altri pianeti (e negli altri universi) abitati da terrestri e extraterrestri.di Andrea Coco, da poco uscito per tipi di Scatole Parlanti è un libro che vuol essere un tributo all’Irlanda e agli irlandesi e rientra nel filone della fantascienza umoristica, con evidenti riferimenti al ciclo Guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams e ...