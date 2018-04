Sono stato io | la confessione del fermato per gli spari di Follonica

Formula 1 - conferenza piloti Gasly GP Cina : 'Nulla contro Alonso - Sono stato frainteso' : "Il GP in Bahrian è stato fantastico a livello personale, è il mio miglior risultato in F1. E' frutto del percorso iniziato da ragazzino. Per il team, invece, è il segnale che abbiamo intrapreso la ...

Fabrizio Frizzi “santo subito”?/ Padre Gambalunga : “Sono stato frainteso”. DiPiù “abbiamo la registrazione” : Fabrizio Frizzi "santo subito"? Il caso, le polemiche e le smentite dopo le interviste di Padre Romano Gambalunga, postulatore cause santi. "Frainteso", DiPiù "abbiamo registrazione"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 20:21:00 GMT)

Al Bano replica alla Lecciso : “Non Sono mai stato un soprammobile” : Al Bano Carrisi dichiara: “Con Loredana non è finita per colpa di Romina” Ieri mattina Al Bano Carrisi ha chiamato a Storie Italiane di Eleonora Daniele per fare chiarezza sul rapporto con Loredana Lecciso, ufficializzando la fine della loro storia d’amore. Intervistato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, in edicola da domani 11 aprile, Al Bano ha chiarito i rapporti con Romina Power, ammettendo che da tre anni a questa ...

'Insultato e pestato in pieno giorno dai naziskin perché Sono gay' : la denuncia di un 21enne a Roma : 'Quattro naziskin , con bomber neri e la testa rasata, mi hanno insultato e pestato , in pieno giorno, solo perché sono gay. La cosa incredibile è che nessuno sembra essersi accorto di nulla'. A ...

«Insultato e pestato in pieno giorno dai naziskin perché Sono gay» : la denuncia di un 21enne a Roma : 'I gay infettano il mondo...', il manifesto choc di fronte a un liceo a Milano Federico, questo il nome del ragazzo, ha raccontato: 'Uno di loro aveva un tatuaggio sulla nuca con la croce celtica . ...

Castellitto : “I molestatori Sono merde umane” : Castellitto: “I molestatori sono merde umane” Il regista e attore interviene sul magazine GQ sul caso molestie e critica le artiste italiane per la poca solidarietà mostrata nei confronti delle vittime Continua a leggere

SERGIO CASTELLITTO/ "Un uomo può scegliere di essere un gentiluomo - i molestatori Sono m...e umane!" : Attore e regista di fama mondiale, SERGIO CASTELLITTO ha espresso la sua opinione sul tema delle molestie e sulla "gestione del potere maschile" nel nostro paese.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:19:00 GMT)

Andrea Dovizioso - MotoGP GP Argentina 2018 : “Le condizioni non mi hanno aiutato. Sono stato lento per tutto il weekend” : È un Andrea Dovizioso deluso quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine della gara del GP di Argentina di Termas de Río Hondo. Il pilota della Ducati ha concluso con un sesto posto. In gara, però, Dovi non è riuscito a risolvere le difficoltà che si è portato sin da venerdì, senza mai riuscire a girare al top. “Ho fatto tanta fatica, le condizioni di oggi non mi hanno aiutato“, il commento sulla gara. ...

MotoGp Argentina - Lorenzo : «Sono uscito con la gomma sbagliata - è stato un malinteso» : TERMAS DE RIO HONDO - Per Jorge Lorenzo quello in Argentina, almeno per ora non è un gran weekend. Prima la frecciata verso il compagno di scuderia Andrea Dovizioso, accusato dallo spagnolo di far di ...

MotoGp Argentina - Miller : «Sono stato pulito e calmo» : TERMAS DE RIO HONDO - ' Ho fatto un ultimo giro impressionante. Il giro precedente ho fatto un errore e ho perso tempo, quindi in quello successivo sono stato pulito, calmo, mi sono concentrato sulla ...

Germania - furgone sulla folla al bar : 3 morti e 50 feriti - 6 Sono gravi. L'autista si è ucciso. Media : «E' stato un folle» Diretta : Terrore a Münster, in Germania, dove un furgone è piombato sui passanti e sui clienti dei tavoli all'aperto del ristorante Kiepenkerl, in pieno centro. Il bilancio è di 3...

