Sondaggi | con il voto anticipato sarebbe “ballottaggio di fatto” | M5s al 35 contro il

Sondaggi - la trattativa di governo frena il M5s. Ma restano i consensi del boom post-elezioni. Centrodestra oltre il 38 : Le trattative di governo logorano chi deve occuparsene e lo stallo comincia a chiedere il conto. Dopo il boom post-elezioni, il M5s frenano a secco nei Sondaggi di questi giorni, anche se mantengono i consensi raccolti dopo il voto del 4 marzo. Secondo Swg per il Messaggero, i Cinquestelle perdono il 2 per cento in una settimana e torna al 32,6, cioè i voti presi alle elezioni politiche. La Lega sembra reggere l’urto e cresce di un punto, ...

Isola dei Famosi - finale : ecco chi sarà il vincitore secondo i Sondaggi Video : Questa edizione dell’#Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi con Daniele Bossari e Mara Venier come opinionisti è ormai agli sgoccioli. Tra poche ore i naufraghi e l’inviato Stefano De Martino faranno rientro in Italia per disputare la finalissima che quest’anno non si terra' più all’Idroscalo di Milano, ma nella vasta area utilizzata per l’Expo. Nella semifinale, a gran sorpresa, è stata eliminata Alessia Mancini, data da molti come ...

Microsoft : secondo i Sondaggi è la ditta di cui si fidano più utenti : Dopo gli scandali del caso Cambridge Analytica, la reputazione di Facebook è colata a picco, da un sondaggio si evincono alcuni dettagli sull’immagine di Microsoft. Dietro al sondaggio Lo scopo del sondaggio era di tastare il terreno e rivelare l’opinione degli utenti verso alcuni grandi marchi. Letteralmente il sondaggio era intitolato come: “Qual è la compagnia, fra queste, di cui vi fidate di meno per le vostre informazioni personali?” La ...

Elezioni - Ghisleri (Euromedia Research) : “A un mese dal voto crescono Lega e M5s - lo confermano i Sondaggi” : In colLegamento con gli studi de L’aria che tira (su La7), sondaggista di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ha illustrato gli ultimi sondaggi sul consenso degli italiani, a un mese dal voto del 4 marzo L'articolo Elezioni, Ghisleri (Euromedia Research): “A un mese dal voto crescono Lega e M5s, lo confermano i sondaggi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sondaggio Pagnoncelli - per il 48% la Lega di Matteo Salvini dovrebbe scaricare Silvio Berlusconi e andare col M5s : A dettare la linea a Matteo Salvini ci pensa un Sondaggio di Ipsos, l'istituto di Nando Pagnoncelli , proposto nel corso dell'ultima puntata di DiMartedì di Giovanni Floris . In questi giorni ...

Sondaggi Politici/ Nuovo Governo o Elezioni? M5s al 35% - Salvini al 20% - in crisi Berlusconi e il Pd : Sondaggi Elettorali Politici: Nuovo Governo o Elezioni? I partiti si preparano: M5s al 35%, Salvini al 20%, crollo Pd e Berlusconi. Provvedimenti da adottare? Vitalizi, Flat tax e..(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:04:00 GMT)

Sondaggi/ Il 56% dei grillini vuole il governo con la Lega : L'alleanza di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega paice a più della maggioranza degli elettori dei rispettivi partiti. Ecco il commento di CARLO BUTTARONI

Isola dei famosi : eliminato secondo il Sondaggio Video : Oggi, lunedì 9 aprile, torna in onda l'#Isola dei famosi 2018 con la semifinale, penultima puntata prima della finale in programma la settimana prossima [Video]. A re il nome del concorrente eliminato secondo il sondaggio di un noto forum presente in rete. In nomination, lo ricordiamo, ci sono Alessia Mancini e #Jonathan Kashanian. L'ex letterina di Passaparola era la grande favorita fino alla settimana scorsa, prima delle accuse ricevute ...

Matteo Salvini - il Sondaggio da godere : quanti voti ha rubato a Silvio Berlusconi in un mese : Ai sondaggi i leader politici guardano sempre, anche e soprattutto dopo le elezioni quando in teoria le strategie parlamentari potrebbero avere la precedenza sul gradimento popolare. Ma soprattutto ...

Luigi Di Maio e Casaleggio a Ivrea - il Sondaggio anonimo : con chi vogliono andare al governo i grillini : Tutti alla corte di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio . A Ivrea , alla 'Leopolda grillina', è andato in scena il primo grande rito di passaggio del Movimento 5 Stelle , da forza antagonista a ...