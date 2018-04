Smart EQ fortwo e-cup - Con l' elettrica sul circuito della Formula E

Smart EQ Fortwo e-cup - parte a giugno il primo trofeo monomarca per auto elettriche – FOTO : Il week end di metà aprile sarà importante per il nostro Paese, che ospiterà per la prima volta nella Capitale una gara di Formula E, ovvero il campionato mondiale delle monoposto elettriche . A margine di questa manifestazione, sullo stesso tracciato cittadino calcato dalle sportive a batteria, debutterà anche con una sfilata di vetture Smart EQ Fortwo e-cup , il primo trofeo italiano monomarca riservato per l’appunto alle piccole ...

Smart EQ fortwo e-cup - Il primo monomarca elettrico parte da Roma : La smart anticipa il suo futuro elettrico lanciando il primo trofeo monomarca a zero emissioni. Si chiama smart EQ fortwo e-cup e prevede un calendario di sei appuntamenti in pista e su tracciati cittadini, con sedici vetture in griglia modificate e preparate ad hoc secondo gli standard domologazione Aci Sport/Fia. Loccasione per vedere in azione le smart da corsa elettriche arriverà durante unesibizione di contorno alle-Prix di Roma, il 14 ...