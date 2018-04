: RT @RadioLondra_: Siria: Tajani, uso armi chimiche inaccettabile, lunedi' dibattito in plenaria Strasburgo - alinatede : RT @RadioLondra_: Siria: Tajani, uso armi chimiche inaccettabile, lunedi' dibattito in plenaria Strasburgo - tobiamc : RT @Miti_Vigliero: Siria: Tajani, uso armi chimiche inaccettabile, lunedì dibattito in plenaria Strasburgo - Miti_Vigliero : Siria: Tajani, uso armi chimiche inaccettabile, lunedì dibattito in plenaria Strasburgo -

"L'uso di armi chimiche è inaccettabile. L'Europa deve giocare un ruolo maggiore nel garantire lae evitare crisi umanitarie come quella in". E'il tweet del presidente del Parlamento Ue,,che annuncia per lunedì un dibattito alla plenaria a Strasburgo. "I raid rendono evidente che regimeno, Russia e Iran non possono continuare questa tragedia umana, almeno non senza costi". Così su Twitter il presidente del Consiglio europeo,Tusk. "L'Ue è al fianco degli alleati dalla parte della giustizia", ha twittato Tusk.(Di sabato 14 aprile 2018)