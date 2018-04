: #Siria: 'Sostegno al Governo e massimo sforzo diplomatico' @maumartina e @pierofassino - pdnetwork : #Siria: 'Sostegno al Governo e massimo sforzo diplomatico' @maumartina e @pierofassino - TgLa7 : #Siria, #Giappone: no a sostegno diretto azione militare Usa. Tokyo vuole evitare tensioni prima di incontro Abe-Putin - giannipittella : Pieno sostegno alla linea del Governo e del Presidente @PaoloGentiloni. Ribadisco la mia forte condanna per l’uso d… -

"In queste ore di tensione e di grande ansia è necessario rilanciare il massimo impegno politico e diplomatico per bandire l'uso criminale di armi chimiche, fermare le violenze e restituire la parola al negoziato". Lo affermano in una nota il reggente del PD Martina e il responsabile Esteri Fassino. "Sosteniamo la posizione assunta dal governo e dal presidentee ogni iniziativa intrapresa da Ue e Onu" aggiungono, sottolineando l'importanza della Conferenza internazionale sulla, a Bruxelles il 24 aprile.(Di sabato 14 aprile 2018)